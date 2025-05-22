Apple, insanların yeterince ilgisini çekmeyen karma gerçeklik başlığı Vision Pro'yu insansı robotlarda kullanmaya başladı. Bu bilimsel çalışmanın amacı, insansı robotları Vision Pro ile eğitmekti. Peki araştırma ekibi başarılı olabildi mi?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü ancak beklenen ilgiyi görmeyen karma gerçeklik başlığı Vision Pro, bu kez ilginç bir mesele ile gündemde oldu. Ürünü insanlara satamayan şirket, bilimsel bir çalışmada kullanmaya karar verdi. İnsansı robotlar üzerinde kullanılmaya başlayan Apple Vision Pro, insansı robotların eğitimi için kullanılmaya başlamış oldu.

Apple, bu çalışmayı MIT, Carnegie Mellon, Washington Üniversitesi ve UC San Diego bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı ile gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 25 binden fazla insan aktivitesi ile 1.500 insansı robot aktivitesinden devasa bir veri seti oluşturan ekip, bu veri seti ile bir yapay zekâ oluşturdular. İşte bu yapay zekâ, insansı robotların daha da insansı bir hâle bürünmelerine yardımcı olacak.

Apple Vision Pro, insansı robot eğitimini hem hızlandırdı hem ucuzlattı

İnsansı robotların en büyük sorunu, eğitim sürecinin çok yavaş ve çok pahalı olmasıydı. Ancak Apple Vision Pro ile yapılan eğitim, bu dezavantaj sorununu büyük oranda çözdü. Çünkü araştırma ekibi, Vision Pro ile çok hızlı bir şekilde yüksek çözünürlüklü videolar elde edebildi. Ayrıca geliştirilen özel bir algoritma ile bu görüntülerin 4 kata kadar yavaşlatılması, bu sayede robotların en ufak detayları bile öğrenebilmesi sağlandı. Tüm bunların bir araya gelmesi ile eğitim süreci hem hızlanmış hem de ucuzlatmış oldu.

GitHub üzerinden yayımlanan "Humanoid Policy ∼ Human Policy" isimli makalede, Apple'ın yönteminin sadece bir öneri olduğunu görüyoruz. Ancak bu çok da önemli değil. İnsansı robot sektörü her geçen gün biraz daha ileriye gidiyorken bu alanda biraz daha hız kazanmak isteyen Tesla gibi şirketler, Apple Vision Pro yardımıyla robotlarını eğitmeye başlayabilirler. Bakalım tüm bunlar, insansı robotların evrimini nasıl etkileyecek...

Apple Vision Pro yardımıyla eğitilen insansı robotların yeteneklerinin gösterildiği bir demo videosu: