The Information'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple, iPhone'ların lansman takvimini değiştirecek. Şirket, 2026 yılı itibarıyla daha fazla iPhone lansmanı düzenleyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. The Information'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir habere göre Apple, iPhone'ların lansman takvimini değiştirecek. Amiral gemisi modeller için bugüne kadar tek bir lansman gerçekleştiren şirketin, 2026 yılı itibarıyla birden çok lansman gerçekleştirebileceği söyleniyor.

Apple'ı bilirsiniz. Şirket sonbaharda bir etkinlik düzenler ve tüm amiral gemisi iPhone'ları tanıtır. Birkaç yılda bir kez de bir basın bülteni ile uygun fiyatlı iPhone ile tanışırız. İşte bu durumun iPhone 18 itibarıyla değişeceği konuşuluyor.

Standart modeller, bir sonraki bahar döneminde duyurulacak!

Kaynakların yaptıkları açıklamalara göre Apple, Pro modelleri sonbaharda duyurmaya devam edecek. Yani Eylül 2026'da gerçekleştirilecek etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i göreceğiz. 2027 yılının ilkbaharında düzenlenecek bir etkinlikte ise iPhone 18 ile iPhone 18 Plus (veya o günün koşullarında hangi model olursa) ile tanışma imkânı yakalayacağız.

Açık konuşmak gerekirse teknoloji dünyasını yakından takip edenler, bu tür durumlara zaten alışıklar. Özellikle de Çinli firmalar, bir akıllı telefon serisinin üyelerini oldukça geniş bir zaman diliminde duyuruyorlar. Öte yandan; Apple'ın katlanabilir ekranlı telefon planları da var. Hâl böyle olunca şirket, Pro modellerin yanına bu modeli ekleyip, telefonların daha fazla ilgi görmesini amaçlıyor olabilir. Neler yaşandığını görmek içinse beklemek gerekecek.