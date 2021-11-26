Apple, bugün fiyatlarında bir güncelleme yaparak tüm ürünlerinin fiyatlarını binlerce TL yukarı çekti. Peki yapılan zamlar, kurdaki artışla karşılaştırıldığında ne düzeydeydi? Gelin, kurdaki artış ve Apple’ın zamlarını karşılaştırdığımız verilere bakalım.

Geçtiğimiz günler boyunca kurda yaşanan ani artışlar, uzunca bir süredir fiyatlarında değişiklik yapmayan Apple’ın mağazalarını ve internet sitesini satışa kapatmasına neden olmuştu. Bu kapanışın nedeninin fiyat güncellemesi olduğu da açıkça belliydi. Apple, beklediğimizden uzun bir süre boyunca mağazalarını kapalı tuttuktan sonra fiyatlarında önemli ölçüde zam yaparak yeniden açtı.

Apple’ın ürünleri bu sabah, binlerce TL’lik zamlarla karşımıza çıktı. Öyle ki yeni nesil MacBook Pro’nun en üst modelinin fiyatı 9 bin TL, iPhone 13 Pro Max’in fiyatıysa 5 bin TL zamlandı. Bu zamlara yüzdelik olarak baktığımızda, değişim oranının hemen hemen %25 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Peki, Apple’ın ürün fiyatlarındaki değişim ve kurdaki değişim arasındaki fark ne düzeydeydi? Sonuçlar, Apple’ın kurda yaşanan artışın tamamını yansıtmadığını gösteriyor.

Apple’ın yaptığı zam oranı ve dolar kuru farkı arasında karşılaştırma:

Aşağıda hazırladığımız listede Apple’ın ürünlerinin tanıtıldığı tarihteki fiyatını ve o tarihteki dolar kurunu, Ekim ayı başındaki fiyatlarını ve bugünkü zam sonrası fiyatlarını alarak dolar kurundaki değişimlerle karşılaştırdık. Sonuçlar, Apple’ın yaptığı zam oranının dolar kurundaki artışa göre daha az olduğunu gösteriyor.

Ekim ayı başından bu yana dolar kurundaki değişiklik (Bugün (26 Kasım) dolar yaklaşık 12 TL)

1 Ekim dolar kuru: 8,90

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

Tüm iPhone modelleri:

14 Eylül'de tanıtılan iPhone 13 serisinin fiyatındaki değişim ve 14 Eylül – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

14 Eylül dolar kuru: 8,45 TL

Değişim oranı: %42

iPhone 13 mini 128 GB

1 Ekim’de fiyatı: 10.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 13.000 TL

Değişim oranı: %27,27

iPhone 13 128 GB

1 Ekim’de fiyatı: 11.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 14.999 TL

Değişim oranı: %25

iPhone 13 Pro 128 GB

1 Ekim’de fiyatı: 15.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 19.999 TL

Değişim oranı: %25

iPhone 13 Pro Max 128 GB

1 Ekim’de fiyatı: 17.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 22.999 TL

Değişim oranı: %27,27

15 Nisan 2020’de tanıtılan iPhone SE 2’nin fiyatındaki değişim ve 15 Nisan 2020 – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

15 Nisan 2020 dolar kuru: 6,78

Değişim oranı: %77

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

iPhone SE 2 64 GB

15 Nisan 2020 fiyatı: 5.299 TL

1 Ekim’de fiyatı: 5.799 TL

26 Kasım’da fiyatı: 7.499 TL

Değişim oranı: %29,31

iPhone SE 2 128 GB

15 Nisan 2020 fiyatı: 5.749 TL

1 Ekim’de fiyatı: 6.299 TL

26 Kasım’da fiyatı: 8.099 TL

Değişim oranı: %28,57

18 Ekim 2019’da Türkiye’de satışa çıkan iPhone 11’lerin fiyatındaki değişim ve 18 Ekim 2019 – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

18 Ekim 2019 dolar kuru: 5,90

Değişim oranı: %103,38

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

iPhone 11 64 GB

18 Ekim 2019’da fiyatı: 7.299 TL

1 Ekim’de fiyatı: 7.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 10.999 TL

Değişim oranı: %37,50

iPhone 11 128 GB

18 Ekim 2019’da fiyatı: 7.749 TL

1 Ekim’de fiyatı: 8.449 TL

26 Kasım’da fiyatı: 11.599 TL

Değişim oranı: %36,47

İki ayrı dönemde satışa çıkan iPhone 12 serisinin fiyat değişimi:

iPhone 12 mini 64 GB

1 Ekim’de fiyatı: 9.999 TL (Satışa sunulduğu tarih olan 18 Ekim 2020 ile aynı)

18 Ekim 2020 dolar kuru: 9,21 (%30,29)

26 Kasım’da fiyatı: 12.999 TL

Değişim oranı: %30

iPhone 12 64 GB

1 Ekim’de fiyatı: 10.999 TL (Satışa sunulduğu 27 Kasım 2020 günüyle aynı)

27 Kasım 2020 dolar kuru: 7,90 (%51)

26 Kasım’da fiyatı: 13.999 TL

Değişim oranı: %27,27

M1 işlemcili MacBook modelleri:

10 Kasım 2020’de tanıtılan MacBook Air’lerin fiyatındaki değişim ve 10 Kasım 2020 – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

10 Kasım 2020 dolar kuru: 8,19

Değişim oranı: %46,52

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

MacBook Air M1 256 GB

1 Ekim’de fiyatı: 10.999 TL (10 Kasım 2020 ile aynı)

26 Kasım’da fiyatı: 13.499 TL

Değişim oranı: %22,72

MacBook Air M1 512 GB

1 Ekim’de fiyatı: 13.699 TL

26 Kasım’da fiyatı: 16.749 TL

Değişim oranı: %22,26

18 Ekim’de tanıtılan MacBook Pro’ların fiyatındaki değişim ve 18 Ekim – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

18 Ekim dolar kuru: 9,21

Değişim oranı: %30,29

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

MacBook Pro 13" 256 GB

18 Ekim’de fiyatı: 14.299 TL

26 Kasım’da fiyatı: 17.499 TL

Değişim oranı: %22,37

MacBook Pro 13" 512 GB

18 Ekim’de fiyatı: 16.499 TL

26 Kasım’da fiyatı: 20.099 TL

Değişim oranı: %21,81

MacBook Pro 2021 14" 512 GB

18 Ekim’de fiyatı: 23.499 TL

26 Kasım’da fiyatı: 28.999 TL

Değişim oranı: %23,40

MacBook Pro 2021 14" 1 TB

18 Ekim’de fiyatı: 28.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 35.499 TL

Değişim oranı: %22,41

MacBook Pro 2021 16" 512 GB, 16 çekirdek

18 Ekim’de fiyatı: 28.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 35.499 TL

Değişim oranı: %22,41

MacBook Pro 2021 16" 1 TB, 16 çekirdek

18 Ekim’de fiyatı: 31.199 TL

26 Kasım’da fiyatı: 38.099 TL

Değişim oranı: %22,11

MacBook Pro 2021 16" 1 TB, 32 çekirdek yeni fiyat: 48.999 TL

18 Ekim’de fiyatı: 39.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 48.999 TL

Değişim oranı: %22,50

iPad modelleri:

28 Eylül’de Türkiye’de satışa sunulan iPad Mini’lerin fiyatındaki değişim ve 28 Eylül – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

20 Nisan dolar kuru: 8,84

Değişim oranı: %35,74

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

iPad Mini 64 GB

1 Ekim’de fiyatı: 5.799 TL

26 Kasım’da fiyatı: 7.199 TL

Değişim oranı: %27

iPad Mini 256 GB

1 Ekim’de fiyatı: 7.499 TL

26 Kasım’da fiyatı: 9.299 TL

Değişim oranı: %24

27 Ekim 2020’de Türkiye’de satışa sunulan iPad Air’lerin fiyatındaki değişim ve 27 Ekim 2020 – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

27 Ekim 2020 dolar kuru: 8

Değişim oranı: %50

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

iPad Air 64 GB

27 Ekim 2020 fiyatı: 5.799 TL

1 Ekim’de fiyatı: 6.399 TL

26 Kasım’da fiyatı: 7.799 TL

Değişim oranı: %21,87

iPad Air 256 GB

1 Ekim’de fiyatı: 7.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 10.099 TL

Değişim oranı: %26,25

20 Nisan’da tanıtılan iPad Pro’ların fiyatındaki değişim ve 20 Nisan – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

20 Nisan dolar kuru: 8

Değişim oranı: %50

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

iPad Pro 11"

1 Ekim’de fiyatı: 8.599 TL

26 Kasım’da fiyatı: 10.799 TL

Değişim oranı: %25,58

iPad Pro 12,9"

1 Ekim’de fiyatı: 11.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 14.999 TL

Değişim oranı: %25

AirPods kulaklık modelleri:

18 Ekim’de tanıtılan AirPods 3. nesil’in fiyatındaki değişim ve 18 Ekim – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

18 Ekim dolar kuru: 9,21

Değişim oranı: %30,29

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

AirPods 3. nesil

18 Ekim’de fiyatı: 1.999 TL

26 Kasım’da fiyatı: 2.499 TL

Değişim oranı: %25

15 Kasım 2019’da Türkiye’de satışa sunulan AirPods Pro’nun fiyatındaki değişim ve 15 Kasım 2019 – 26 Kasım dolar kuru değişimi:

15 Kasım 2019 dolar kuru: 5,76

Değişim oranı: %108,33

1 Ekim’den bugüne değişim oranı: %35

AirPods Pro

15 Kasım 2019 fiyatı: 1.899 TL

1 Ekim’de fiyatı: 2.899 TL

26 Kasım’da fiyatı: 3.599 TL

Değişim oranı: %24,14

AirPods Max

1 Ekim’de fiyatı: 5.699 TL

26 Kasım’da fiyatı: 7.099 TL

Değişim oranı: %24,56

Bir sonuca bağlamak gerekirse; Apple, ürünlerinin fiyatlarına ciddi miktarda zam yaptı ve pek çoğumuz için yeni bir iPhone ya da Macbook satın almak iyice hayal haline geldi. Bununla birlikte dolar kurundaki artış ile Apple'ın yapmış olduğu zam oranlarını karşılaştırdığımızda Apple'ın tüketicilerin alım gücünü korumak adına kur artışının altında zamlar yaptığını görüyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, zamlar konusunda daha da tüketici yanlısı bir politika izleyebilir miydi?