Apple Store Yeniden Açıldı: İşte iPhone'ların Yeni Fiyatı

23 Kasım'da sadece birkaç saatte 11,40 TL seviyesinden 13,40 TL seviyesini gören dolar kuru sonrasında Apple; önce resmi internet sitesinde ertesi gün de fiziksel mağazalarındaki ürün satışını durdurmuştu. Yeniden açılan Apple Store'daki tüm ürünlerin zamlı fiyatları belli oldu.

Ekim ayında Avrupa'nın en büyük fiziksel mağazasını İstanbul, Bağdat Caddesi'nde açan Apple; 23 Kasım'da doların bir anda 13,40 TL seviyesini görmesi ile önce internet sitesindeki, ardından fiziksel mağazalarındaki tüm satışları durdurmuştu.

26 Kasım (bugün) yeniden hizmet vermeye başlayan Apple Store'daki yeni fiyatlar da ortaya çıktı. iPhone'lara %20 ila %30 arasında değişen oranlarda zam gelirken Mac bilgisayarların da fiyatı ciddi şekilde yükseldi.

Apple ürünlerinin 26 Kasım itibarıyla belirlenen yeni resmi fiyatları şu şekilde:

Tüm iPhone modelleri:

iPhone SE 2 64 GB yeni fiyat: 7.499 TL Eski fiyat: 5.799 TL Değişim: +1.700 TL

7.499 TL iPhone SE 2 128 GB yeni fiyat: 8.099 TL Eski fiyat: 6.299 TL Değişim: +1.800 TL

8.099 TL iPhone 11 64 GB yeni fiyat: 10.999 TL

10.999 TL Eski fiyat: 7.999 TL Değişim: +3.000 TL

iPhone 11 128 GB yeni fiyat: 11.599 TL Eski fiyat: 8.449 TL Değişim: +3.150 TL

11.599 TL iPhone 12 mini 64 GB yeni fiyat: 12.999 TL Eski fiyat: 9.999 TL Değişim: +3.000 TL

12.999 TL iPhone 12 64 GB yeni fiyat: 13.999 TL Eski fiyat: 10.999 TL Değişim: +3.000 TL

13.999 TL ​ iPhone 13 mini 128 GB yeni fiyat : 13.999 TL Eski fiyat: 10.999 TL Değişim: +3.000 TL

13.999 TL iPhone 13 128 GB yeni fiyat: 14.999 TL Eski fiyat: 11.999 TL Değişim: +3.000 TL

14.999 TL ​ iPhone 13 Pro 128 GB yeni fiyat: 19.999 TL Eski fiyat: 15.999 TL Değişim: +4.000 TL

19.999 TL iPhone 13 Pro Max 128 GB yeni fiyat: 22.999 TL Eski fiyat: 17.999 TL Değişim: +5.000 TL



iPhone modellerindeki fiyat değişimi en ucuz modelde 1.700 TL'den başlıyor, en güncel ve en pahalı modelde 5.000 TL'yi buluyor.

M1 işlemcili Macbook modelleri:

Macbook Air M1 256 GB yeni fiyat: 13.499 TL Eski fiyat: 10.999 TL Değişim: +2.500 TL

13.499 TL Macbook Air M1 512 GB yeni fiyat: 16.749 TL Eski fiyat: 13.699 TL Değişim: +3.150 TL

16.749 TL Macbook Pro 13" 256 GB yeni fiyat: 17.499 TL Eski fiyat: 14.299 TL Değişim: +3.200 TL

17.499 TL Macbook Pro 13" 512 GB yeni fiyat: 20.099 TL Eski fiyat: 16.499 TL Değişim: +3.600 TL

20.099 TL Macbook Pro 2021 14" 512 GB yeni fiyat: 28.999 TL Eski fiyat: 23.499 TL Değişim: +5.500 TL

28.999 TL Macbook Pro 2021 14" 1 TB yeni fiyat: 35.499 TL Eski fiyat: 28.999 TL Değişim: +6.500 TL

35.499 TL Macbook Pro 2021 16" 512 GB, 16 çekirdek yeni fiyat: 35.499 TL Eski fiyat: 28.999 TL Değişim: +6.500 TL

35.499 TL Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 16 çekirdek yeni fiyat: 38.099 TL Eski fiyat: 31.199 TL Değişim: +6.900 TL

38.099 TL Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 32 çekirdek yeni fiyat: 48.999 TL Eski fiyat: 39.999 TL Değişim: +9.000 TL

48.999 TL

Apple'ın dolar kuru tırmanırken ABD fiyatlarının da altına denk gelen M1'li Macbook modellerinde ise zamlar minimum 2.500 TL'den başlıyor, 9.000 TL'yi buluyor.

iPad modelleri:

iPad Mini 64 GB yeni fiyat: 7.199 TL Eski fiyat: 6.399 TL Değişim: +800 TL

7.199 TL iPad Mini 256 GB yeni fiyat: 9.299 TL Eski fiyat: 7.999 TL Değişim: +1.300 TL

9.299 TL iPad Air 64 GB yeni fiyat: 7.799 TL

7.799 TL iPad Air 256 GB yeni fiyat: 10.099 TL

10.099 TL iPad Pro 11" yeni fiyat: 10.799 TL Eski fiyat: 8.599 TL Değişim: +2.200 TL

10.799 TL iPad Pro 12,9" yeni fiyat: 14.999 TL Eski fiyat: 11.999 TL Değişim: +3.000 TL

14.999 TL

Özellikle Pro sürümünün klavye ile birlikte Macbook'ları aratmadığı iPad'lerde ise zamlar en az 800 TL seviyesinde. M1 işlemcili iPad Pro'da ise 3.000 TL'lik fiyat değişimi var.

AirPods kulaklık modelleri:

AirPods 2. nesil yeni fiyat: 1.799 TL Eski fiyat: 1.449 TL Değişim: +250 TL

1.799 TL AirPods 3. nesil yeni fiyat: 2.499 TL Eski fiyat: 1.999 TL Değişim: +500 TL

2.499 TL AirPods Pro yeni fiyat: 3.599 TL Eski fiyat: 2.899 TL Değişim: +700 TL

3.599 TL AirPods Max yeni fiyat: 7.099 TL Eski fiyat: 5.699 TL Değişim: +1.400 TL

7.099 TL

Apple'ın kulaklıklarında da ciddi bir fiyat değişimi söz konusu. Artık en ucuz kulaklığı 1.799 TL'yken kulak üsttü model AirPods Max'in fiyatı 7.099 TL'yi buldu.