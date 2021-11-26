Apple Store Yeniden Açıldı: İşte iPhone'ların Yeni Fiyatı

Ekim ayında Avrupa'nın en büyük fiziksel mağazasını İstanbul, Bağdat Caddesi'nde açan Apple; 23 Kasım'da doların bir anda 13,40 TL seviyesini görmesi ile önce internet sitesindeki, ardından fiziksel mağazalarındaki tüm satışları durdurmuştu.
26 Kasım (bugün) yeniden hizmet vermeye başlayan Apple Store'daki yeni fiyatlar da ortaya çıktı. iPhone'lara %20 ila %30 arasında değişen oranlarda zam gelirken Mac bilgisayarların da fiyatı ciddi şekilde yükseldi.
Apple ürünlerinin 26 Kasım itibarıyla belirlenen yeni resmi fiyatları şu şekilde:
Tüm iPhone modelleri:
- iPhone SE 2 64 GB yeni fiyat: 7.499 TL
- Eski fiyat: 5.799 TL
- Değişim: +1.700 TL
- iPhone SE 2 128 GB yeni fiyat: 8.099 TL
- Eski fiyat: 6.299 TL
- Değişim: +1.800 TL
- iPhone 11 64 GB yeni fiyat: 10.999 TL
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- Eski fiyat: 7.999 TL
- Değişim: +3.000 TL
- iPhone 11 128 GB yeni fiyat: 11.599 TL
- Eski fiyat: 8.449 TL
- Değişim: +3.150 TL
- iPhone 12 mini 64 GB yeni fiyat: 12.999 TL
- Eski fiyat: 9.999 TL
- Değişim: +3.000 TL
- iPhone 12 64 GB yeni fiyat: 13.999 TL
- Eski fiyat: 10.999 TL
- Değişim: +3.000 TL
- iPhone 13 mini 128 GB yeni fiyat : 13.999 TL
- Eski fiyat: 10.999 TL
- Değişim: +3.000 TL
- iPhone 13 128 GB yeni fiyat: 14.999 TL
- Eski fiyat: 11.999 TL
- Değişim: +3.000 TL
- iPhone 13 Pro 128 GB yeni fiyat: 19.999 TL
- Eski fiyat: 15.999 TL
- Değişim: +4.000 TL
- iPhone 13 Pro Max 128 GB yeni fiyat: 22.999 TL
- Eski fiyat: 17.999 TL
- Değişim: +5.000 TL
iPhone modellerindeki fiyat değişimi en ucuz modelde 1.700 TL'den başlıyor, en güncel ve en pahalı modelde 5.000 TL'yi buluyor.
M1 işlemcili Macbook modelleri:
- Macbook Air M1 256 GB yeni fiyat: 13.499 TL
- Eski fiyat: 10.999 TL
- Değişim: +2.500 TL
- Macbook Air M1 512 GB yeni fiyat: 16.749 TL
- Eski fiyat: 13.699 TL
- Değişim: +3.150 TL
- Macbook Pro 13" 256 GB yeni fiyat: 17.499 TL
- Eski fiyat: 14.299 TL
- Değişim: +3.200 TL
- Macbook Pro 13" 512 GB yeni fiyat: 20.099 TL
- Eski fiyat: 16.499 TL
- Değişim: +3.600 TL
- Macbook Pro 2021 14" 512 GB yeni fiyat: 28.999 TL
- Eski fiyat: 23.499 TL
- Değişim: +5.500 TL
- Macbook Pro 2021 14" 1 TB yeni fiyat: 35.499 TL
- Eski fiyat: 28.999 TL
- Değişim: +6.500 TL
- Macbook Pro 2021 16" 512 GB, 16 çekirdek yeni fiyat: 35.499 TL
- Eski fiyat: 28.999 TL
- Değişim: +6.500 TL
- Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 16 çekirdek yeni fiyat: 38.099 TL
- Eski fiyat: 31.199 TL
- Değişim: +6.900 TL
- Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 32 çekirdek yeni fiyat: 48.999 TL
- Eski fiyat: 39.999 TL
- Değişim: +9.000 TL
Apple'ın dolar kuru tırmanırken ABD fiyatlarının da altına denk gelen M1'li Macbook modellerinde ise zamlar minimum 2.500 TL'den başlıyor, 9.000 TL'yi buluyor.
iPad modelleri:
- iPad Mini 64 GB yeni fiyat: 7.199 TL
- Eski fiyat: 6.399 TL
- Değişim: +800 TL
- iPad Mini 256 GB yeni fiyat: 9.299 TL
- Eski fiyat: 7.999 TL
- Değişim: +1.300 TL
- iPad Air 64 GB yeni fiyat: 7.799 TL
- iPad Air 256 GB yeni fiyat: 10.099 TL
- iPad Pro 11" yeni fiyat: 10.799 TL
- Eski fiyat: 8.599 TL
- Değişim: +2.200 TL
- iPad Pro 12,9" yeni fiyat: 14.999 TL
- Eski fiyat: 11.999 TL
- Değişim: +3.000 TL
Özellikle Pro sürümünün klavye ile birlikte Macbook'ları aratmadığı iPad'lerde ise zamlar en az 800 TL seviyesinde. M1 işlemcili iPad Pro'da ise 3.000 TL'lik fiyat değişimi var.
AirPods kulaklık modelleri:
- AirPods 2. nesil yeni fiyat: 1.799 TL
- Eski fiyat: 1.449 TL
- Değişim: +250 TL
- AirPods 3. nesil yeni fiyat: 2.499 TL
- Eski fiyat: 1.999 TL
- Değişim: +500 TL
- AirPods Pro yeni fiyat: 3.599 TL
- Eski fiyat: 2.899 TL
- Değişim: +700 TL
- AirPods Max yeni fiyat: 7.099 TL
- Eski fiyat: 5.699 TL
- Değişim: +1.400 TL
Apple'ın kulaklıklarında da ciddi bir fiyat değişimi söz konusu. Artık en ucuz kulaklığı 1.799 TL'yken kulak üsttü model AirPods Max'in fiyatı 7.099 TL'yi buldu.