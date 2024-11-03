Araba Farlarının Altında Bulunan Bu Dikdörtgen Kapak Ne İşe Yarıyor?

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Arabalarımızda bulunan ancak birçoğumuzun neden orada olduğunu bilmediğimiz pek çok detay var. Bunlardan biri de farların altında bulunan dikdörtgen kapaklar.

Bazı arabalarda bu bölmeyi görmek mümkün olmasa da BMW, Audi ve Mercedes-Benz gibi Avrupa markaları gibi üst düzey modellerde gözümüze çarpan bu kısmın ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Aslında güvenli sürüşlerde oldukça işe yarayan kapağı bir açalım ve altından ne çıkacak bakalım.

Acaba altında ne saklı?

araba far kapağı

Birçok kişi, bu kapağın altında kablo, çekme kancası gibi parçaların saklı olduğunu düşünse de bu kısmın onunla pek alakası yok.

Arabanın görünüşünde minimal ama kritik bir rol oynayan kapağın altında far yıkama sistemi bulunuyor.

Far temizliği ondan soruluyor.

far yıkama sistemi

Özellikle yağmurlu, çamurlu ve karlı havalarda görüş netliğini korumak için devreye giren bölme, yola çıkan herkesin güvenliğini arttırmayı hedefliyor.

Far yıkama sistemi sayesinde farların üstündeki kir ve toz birikintileri yüksek basınçlı su püskürtülerek temizleniyor. Farın altındaki kapaktan gelen bu özel mekanizma xenon farlarda ise zorunlu kılınıyor.

Daha hassas ve pahalı farlar için önem taşıyan bu sistem sayesinde hem farların ömrü uzuyor hem de yoldaki görünürlük ciddi şekilde artıyor.

Belki devreye girdiğini gördünüz bilemiyoruz ancak artık bunun da ne işe yaradığını biliyorsunuz.

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