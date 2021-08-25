Aracınızı Bir Üst Donanım Paketine Geçirecek Ürünler

Artık yeni model arabaların birçoğunda gördüğümüz ambiyans LED aydınlatması, 3'lü gösterge panosu ve Bluetooth bağlantısı gibi özelliklere, üst donanım paketlerine yüksek meblağlar ödemeden de kavuşmak mümkün.

Araç satın alırken donanım paketleri arasındaki farklar, alıcının canını sıkan ve kafasını en karıştıran unsurlardan birisi. Ambiyans aydınlatması, multimedya ekranının büyüklüğü derken bir üst donanım paketine geçmek için birkaç bin lirayı daha gözden çıkarmamız gerekebiliyor.

Halbuki özellikle tasarım odaklı birçok özelliği internetten satın alabilir, kendi imkanlarımızla aracımıza entegre edebiliriz. Aracının donanım paketinden memnun olmayanlar veya eski model araba kullananlar için, arabalarını bir üst donanım seviyesine çıkaracak bazı teknolojik ürünler listeledik.

Yaklaşık 1,200 TL'ye aracınıza sınıf atlatabileceğiniz ürünler:

Ugreen Bluetooth Ses Adaptörü / 260,43 TL

ELM327 OBD Araç Tespit Cihazı / 69,90 TL

3'ü 1 Arada Gösterge Panosu 62,90 TL

Far Üstü Kayar LED / 59,90 TL

Joyecar J5 Dijital Dikiz Aynası / 699 TL

Dijital Park Sensörü / 59,99 TL

Ambiyans LED Aydınlatma / 59,90 TL

Müziksiz kalmayın diye: Ugreen Bluetooth 4.2 Destekli Ses Adaptörü

Fiyat: 260,43 TL

Piyasaya sürülen yeni modellerin çoğunda Bluetooth desteği zaten bulunuyor. Ancak aracında sadece AUX ya da CD girişi bulunan araç sahiplerinin işe Bluetooth desteği sunacak bir adaptör ile başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta radyoda sevdiğiniz bir şarkının çalmasını saatlerce beklemek kimsenin hoşuna gitmez.

Daha önce Ugreen marka Bluetooth adaptörleri kullanan biri olarak önerebileceğim ilk modellerden biri bu olur. Kişisel hayatımda uzun süre kullanmama rağmen herhangi bir sorun yaşamadığım Ugreen Bluetooth 4.2 APTX Destekli Alıcı Verici Ses Adaptörünü, USB aracılığıyla arabanızla entegre edebiliyorsunuz. USB portuna takılı olduğu için bir yandan şarj olurken bir yandan da müzik deneyimi sunan adaptörü, aynı zamanda USB girişi bulunan ancak Bluetooth bağlantısı bulunmayan diğer tüm hoparlörde de kullanabilirsiniz. Ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aracınızdaki bütün sorunları öğrenin: ELM327 OBD Araç Arıza Tespit Cihazı

Fiyat: 69,90 TL

Teknoloji sağ olsun artık araçta herhangi bir problem varsa bu problemi doğrudan gösterge paneli üzerinden görebiliyoruz. Şanzımanla motor arasında bir uyumsuzluk mu var, lastiklerin basınçları mı düşmüş ya da sileceğin suyu mu bitmiş, bunların hepsini görebiliyoruz görmesine ama bu özellik çoğunlukla dijital gösterge paneline sahip arabalarda, yani üst donanım seviyelerine sahip modellerde mümkün oluyor.

Aracınızın derdini dinlemek için kullanabileceğiniz en iyi cihazlardan biri, OBD araç arıza tespit cihazıdır. Bu cihazın ne işe yaradığını, hangi durumlarda kullanıldığını daha önceki yazımıza giderek okuyabilirsiniz.

Daha önce OBD cihaz kullananlar bilir, kendi aracınız için doğru olan OBD’yi bulmak epey zordur. Biz bunun için kullanıcılardan çoğunlukla iyi yorum almış bir model olan ELM327’yi önermek istedik ancak satın almadan önce cihazın araçla uyumlu olup olmadığına emin olmanız gerekiyor.

Fiyat: 62,90 TL

Bir arabayı en hoş görünümüne kavuşturan şeylerden biri tıpkı Volkswagen Scirocco’da olduğu gibi turbo basıncı, yağ ısısı ve ve kronometre gibi ek göstergelerin olduğu panellerdir. Bu gösterge kitlerini yeni modellerde pek görememeye başladık ancak bunları internetten satın alarak arabaya entegre etmeniz mümkün.

Sizlere önerdiğimiz ürün, termometre, higrometre ve pusula navigasyonun yer aldığı bir gösterge kitinden oluşuyor. Hem son derece şık duran hem de işinize yarayabilecek ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Audi benzeri Matrix farlar için Far Üstü Kayar LED

Fiyat: 59,90 TL

Audi’nin Matrix LED grubunun ne kadar şık göründüğünü bilirsiniz. Göze son derece güzel gelen bu far grubuna sahip olmak için illa Audi satın almanıza gerek yok. Bunun için buraya tıklayarak led şerit farlar satın alabilirsiniz ve talimatları takip ederek far üstü kayar LED’lere sahip olabilirsiniz.

Dikiz aynasının dijital hali: Joyecar J5 5" Full HD Dikiz Ayna

Fiyat: 699 TL

Elektronik dikiz aynalar son dönemde epey popüler olmuş durumda. Otomobil markaları böyle bir teknolojiyi modellerinde uygulamıyor, ancak bunları internetten satın alıp rahatça kullanabilmeniz mümkün.

Joyecar J5 5 inç Full HD dikiz ayna, dokunmatik olmakla beraber sürülerin aracın arka kısmında bulunan kamera sayesinde arkada neler olup bittiğini net bir şekilde görebilmesine olanak sağlıyor. Dikiz aynasının yanında bir de 170 derece görüş açısına sahip kamera bulunuyor. Bu kamera sayesinde ayna, çarpışma anlarında yakalanan görüntüleri derhal başka bir klasöre taşıyor ve sürücünün darbe anında neler olup bittiğini anlamasını kolaylaştırıyor. Ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Her arabada olması gereken: Dijital Park Sensörü

Fiyat: 59,99 TL

Yeni model arabaların standart donanımlarında bile ses ikazlı park sensörleri bulunuyor, ancak ne yazık ki daha eski modellerde bu özelliği bulmak pek mümkün değil. Sürücülerden tam puan almayı başarmış bu ürün, ses ikazının yanında bir de çarpışmaya ne kadar mesafe kaldığını dijital olarak gösteriyor.

Park sensörünün algılama mesafesi standart olarak 0,2-1,5 metre ancak bu mesafeyi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Aracı geri vitese aldığınız anda devreye giren bu cihazı incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Her yer ışıl ışıl: Ambiyans LED Aydınlatma

Fiyat: 59,90 TL

Arabanızı bir üst donanım seviyesine çıkaracak ürünler listemizi, artık her yeni modelde olmazsa olmaz ambiyans LED aydınlatma ile belirtiyoruz. Bildiğiniz üzere bu LED aydınlatmalar araca gerçekten de bambaşka bir hava veriyor ancak ne yazık ki çoğu marka, bu özelliği orta ya da en üst donanım paketlerinde veriyor.

Eğer aracınızda ambiyans LED aydınlatma yoksa, tıpkı far üstü kayar LED’de olduğu gibi buraya tıklayarak kumanda aracılığıyla aracınızın içinde her türlü rengi kullanabileceğiniz ürüne ulaşabilirsiniz. Sadece 59,90 TL olan bu ürün, 12 farklı renk sunmasının yanı sıra sese duyarlı bir sisteme sahip.