Yaz sıcaklarının geldiği bu havalarda sık sık ihtiyaç duyacağımız araç klimalarımızın bakımlarını da ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle yazın, başınıza iş çıkmasını istemiyorsanız okumaya devam etmenizde fayda var...

Yazın, aracın içinde serinlemek için oldukça gerekli olan klima sistemi, hava değişiminden ziyade aslında aracın verimli çalışabilmesini sağlayan en önemli faktörlerden de birisidir.

Peki bu önemli sistemde dikkat etmemiz gereken noktalar neler ve nasıl daha güvenli bir hâle getirebiliriz?

Klima sistemi, farklı mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşan bir yapıdır.

Klimanın düzgün çalışabilmesi için bu parçaların da sağlıklı olması gerekiyor. Bakımı ihmal edilen klima, zamanla performans kaybı yaşarken kötü kokulara da sebebiyet verebilir. Dolayısıyla klima bakımı, aracın sağlığı açısından da ihmal edilmemesi gereken bir konu.

Öyleyse neler yapabiliriz?

Düzenli olarak klimayı çalıştırmak gerekiyor.

Sıcak havada aracınıza oturur oturmaz yapmanız gereken ilk şey klimayı açmak olmamalı. İlk iş, camları açmak ve yaklaşık 2-3 dakika beklemek olmalı. Böylece klimadan en iyi verimi elde etmiş olursunuz. Tabii bir de klimanın uzun süre çalıştırılmaması hâlinde ortaya çıkan durumlar var. Böyle bir senaryoda, sistemin içindeki contalar kurur ve gaz kaçaklarına neden olabilir. Bu nedenle yılın her döneminde, haftada en az bir kere klimayı çalıştırmakta fayda var.

Klima filtresi, aracın içine giren havadaki toz ve kirleri süzerek daha temiz bir hava sağlıyor. Kötü bir koku oluşumuyla hava akışı zayıflaması, klima filtresinin değiştirilme zamanının geldiğini söylüyor olabilir.

Fark etmeden klimayı yanlış kapatıyor olabiliriz.

Yolculuk biter bitmez motorla birlikte klimayı kapatıyor ve bunun bir sorun teşkil etmediğini düşünüyoruz. Oysa yolculuk sona ermeden birkaç dakika önce klimayı kapatıp sadece fanı çalıştırmak, evaporatörün kurumasını sağladığı için daha sağlıklı bir yöntem. Bu uygulama, kötü koku ve bakteri oluşumunu engelleyerek klimanın daha sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden klimayı düzgün kapatmak, sandığımızdan daha mühim.

Bütün bunların yanında bir de araç klimasının düzgün çalışması için soğutucu gaz seviyesinin yeterli olması gerekiyor. Eğer aracınızın klimasının soğutma performansında belirgin bir düşüş gözlemlediyseniz, klima gazı eksilmiş olabilir. Gaz dolumu ve kaçak kontrolü için yılda en az bir kez servis kontrolü yapmanız gerektiğini unutmayın.

Klimayı en soğuk ayarda kullanmak, gereksiz enerji tüketimine neden olur.

Klimayı en düşük sıcaklık ayarında çalıştırıp fan hızını ayarlamak, sistemin en verimli şekilde çalışmasını sağlıyor. Daha yüksek sıcaklıklarda klima, havayı soğutup tekrar ısıtmak zorunda kalıyor. Bu da gereksiz enerji tüketimine sebep olabiliyor.

Tüm bunlara dikkat etseniz de olası arızaların önüne geçmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç şey daha var. Eğer klima, devamlı düşük performansla çalışıyorsa, soğutucu gaz seviyesi azalırken filtreler tıkanabilir. Keza camlar da çok buğulanıyorsa, klima hava akışında bir problem olduğu anlamını çıkarabiliriz.

Bu durumlar karşısında ise almanız gereken en iyi önlem, bir servise başvurmak olacaktır.

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