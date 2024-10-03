Arabada sigara içmek bazıları için konforlu ve keyifli olsa da bu sırada klimaya zarar verdiğinizi fark etmemiş olabilirsiniz.

"O kadar da önemli bir etkisi yoktur." diye düşünüyorsanız, aslında durum düşündüğünüzden daha karmaşık.

Klima sistemini etkileyen sigara dumanına karşı da yapmanız gereken bazı noktalar var.

Sigara dumanı ve araba klimasındaki görünmeyen tehlikeler

Arabanızda sigara içtiğinizde, duman sadece etrafa yayılmıyor, klima sisteminin çeşitli parçalarına da ulaşıyor. Klima, iç mekân havasını sürekli sirküle ederek temiz tutmaya çalışıyor. Ancak sigara dumanı, klima sisteminin filtrelerinden fanlarına kadar her yere nüfuz edebiliyor.

Özellikle klima filtreleri, havayı temizlemek için tasarlanmış olsa da sigara dumanındaki küçük partiküller filtrelerin tıkanmasına ve verimsiz çalışmasına yol açabiliyor.

Klima filtresinin tıkanması da hem havalandırma kalitesini düşürüyor hem de filtreyi daha sık değiştirme ihtiyacı doğuruyor.

Kirli bir filtre ise zamanla sistemdeki diğer bileşenlere de zarar verebiliyor ve bu da daha büyük masraflar demek.

Kötü koku klima sisteminde birikiyor.

Sigara içmenin belki de en rahatsız edici etkilerinden biri, arabanın içine sinen kötü koku. Ancak çoğu kişi bu kokunun sadece koltuk döşemelerinde ya da arabanın iç yüzeylerinde kaldığını düşünüyor.

Gerçekte, sigara kokusu klima sisteminin kanallarına da yerleşiyor. Zamanla bu koku, aracınızın her havalandırmayı açışınızda burnunuza gelir. Klimanın içindeki nemli ve sıcak ortam, bu kokunun daha kalıcı hâle gelmesine neden oluyor.

Üstelik kötü kokular, klimayı ne kadar temizlerseniz temizleyin, tamamen gitmeyebiliyor ve profesyonel bir müdahale gerekebiliyor.

Sigara dumanına karşı klimanızı nasıl koruyabilirsiniz?

Arabanızın klima sistemini korumak için tabii ki sigara içmemek en doğru çözüm ancak sigara içmeye devam edeceksiniz düzenli olarak filtreleri değiştirmekte fayda var.

Klimanın dış sirkülasyon modunu açarak da araca temiz hava girmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede iç mekân ve dış mekân arasında sürekli hava sirkülasyonu sağlatabilir ve kabin havasını iyileştirebilirsiniz.

Ayrıca sigara dumanının arabanızdaki zararlarını azaltmak için pencereyi açık tutarak dumanın araçtan dışarı çıkmasını da sağlayabilirsiniz.

Bu basit önlemler arabanızın içinde daha ferah bir hava sağlarken klima sisteminizin ömrünü de uzatacaktır.

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