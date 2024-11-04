TÜİK'in Ekim 2024'e ilişkin enflasyon verileri, gelecek yılda uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesini sağladı. Eğer hükûmet farklı bir karar almazsa tüm resmî ödemeler, 2025 yılı için yüzde 43,93 artış gösterecek.
Peki yeniden değerleme oranı, araç muayene ücretlerini nasıl değiştirecek? İşte araç sınıflarına göre güncel muayene ücretleri...
2025 yılı araç muayene ücretleri:
|Araç Sınıfı
|2024 Fiyatı
|2025 Fiyatı
|Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet
|927,60 TL
|1.335 TL
|Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römorklar
|1.821,60 TL
|2.622 TL
|Otobüs, kamyon, çekici
|2.462,40 TL
|3.544 TL
Yeniden değerleme oranı, sadece araç muayene ücretlerini etkilemedi. Trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi araç sahiplerini ilgilendiren diğer kalemlerde de yüzde 43,93 artış yaşandı.
2025 yılı trafik cezaları için: