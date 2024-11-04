Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 belirlenmesi ile araç muayene ücretlerine de zam gelmiş oldu. Peki araç muayene ücretleri, 2025 yılında ne kadar olacak? İşte araç kategorilerine göre fiyatlar...

TÜİK'in Ekim 2024'e ilişkin enflasyon verileri, gelecek yılda uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesini sağladı. Eğer hükûmet farklı bir karar almazsa tüm resmî ödemeler, 2025 yılı için yüzde 43,93 artış gösterecek. Peki yeniden değerleme oranı, araç muayene ücretlerini nasıl değiştirecek? İşte araç sınıflarına göre güncel muayene ücretleri... 2025 yılı araç muayene ücretleri: Araç Sınıfı 2024 Fiyatı 2025 Fiyatı Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet 927,60 TL 1.335 TL Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römorklar 1.821,60 TL 2.622 TL Otobüs, kamyon, çekici 2.462,40 TL 3.544 TL Yeniden değerleme oranı, sadece araç muayene ücretlerini etkilemedi. Trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi araç sahiplerini ilgilendiren diğer kalemlerde de yüzde 43,93 artış yaşandı. 2025 yılı trafik cezaları için: İLGİLİ HABER 2025'te Trafik Cezalarına %43,93 Zam Geliyor! İşte Yeni Yıldaki Trafik Cezaları Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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