Citroen, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede elektrikli şehir modellerinden hibrit SUV seçeneklerine kadar geniş bir ürün gamı yer alıyor.
Bu içerikte Citroen’in Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Citroen fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|C5 Aircross Hybrid 145
|2.865.000 TL
|2.399.000 TL
|e-C5 Aircross
|2.430.000 TL
|-
|e-C4 X
|2.340.000 TL
|2.150.000 TL
|C4 X Hybrid 145
|2.295.000 TL
|2.140.000 TL
|e-C4
|2.375.000 TL
|2.150.000 TL
|C4 Hybrid 145
|2.295.000 TL
|2.140.000 TL
|e-C3 Aircross
|1.875.000 TL
|-
|C3 Aircross Hybrid 145
|2.280.000 TL
|2.190.000 TL
|Elektrikli e-C3
|1.645.000 TL
|1.605.000 TL
|Ami
|605.000 TL
|575.000 TL
C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|Plus
|2.865.000 TL
|2.399.000 TL
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|Max
|3.050.000 TL
|-
Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV ürün gamında konfor odaklı yapısıyla öne çıkan modellerinden biri olarak listede yer alıyor.
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|%90 ÖTV: 18.000 TL
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası
|%90 ÖTV: 70.000 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|%90 ÖTV: 18.000 TL
|Tümü
|Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
|%90 ÖTV: 44.000 TL
|Plus
|Hype Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar, elektrikli, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar + hafızalı sürücü koltuğu + ısıtmalı arka koltuklar + kabin içi hava kalite sistemi
|%90 ÖTV: 70.000 TL
|Max
|Kış Paketi ve Grip Kontrol
|%90 ÖTV: 35.000 TL
|Max
Elektrikli e-C4 X fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.340.000 TL
|2.150.000 TL
Elektrikli e-C4 X, fastback çizgilerini tamamen elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren model olarak listede yer alıyor. Max donanımıyla sunulan araç, sedan benzeri kullanım alanı ile elektrikli sürüşü birlikte isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|12.500 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.900 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.900 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|48.700 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|48.700 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|34.100 TL
|Max
C4 X Hybrid 145 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|You
|2.295.000 TL
|2.140.000 TL
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|Max
|2.345.000 TL
|-
C4 X Hybrid 145, C4 ailesinin daha uzun gövdeli ve fastback karakterli hibrit seçeneği olarak öne çıkıyor. You ve Max donanımlarıyla listelenen model, otomatik şanzımanlı hibrit yapısıyla günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek sunuyor.
C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|18.000 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|20.000 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|17.000 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|70.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|70.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|49.000 TL
|Max
Elektrikli e-C4 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.375.000 TL
|2.150.000 TL
Elektrikli e-C4, kompakt hatchback formunu tamamen elektrikli sürüş karakteriyle bir araya getiriyor. Max donanımıyla sunulan model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş ve otomatik kullanım kolaylığı arayan Citroen kullanıcıları için konumlanıyor.
Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|12.500 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.900 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.900 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|48.700 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|48.700 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|34.100 TL
|Max
C4 Hybrid 145 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|You
|2.295.000 TL
|2.140.000 TL
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|Max
|2.345.000 TL
|2.245.000 TL
C4 Hybrid 145, Citroen’in kompakt sınıftaki hibrit modeli olarak Kasım 2026 fiyat listesinde yer alıyor.
C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|18.000 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|20.000 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|17.000 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|70.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|70.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|49.000 TL
|Max
Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|1.875.000 TL
|-
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Collection
|1.990.000 TL
|-
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2.020.000 TL
|-
Elektrikli e-C3 Aircross, SUV gövde yapısını elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren modellerden biri olarak listede yer alıyor. Standart menzil ve uzun menzil seçenekleriyle sunulan model, daha geniş kullanım alanı arayan elektrikli otomobil kullanıcılarına hitap ediyor.
Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|12.500 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine)
|18.000 TL
|Tümü
C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|Plus
|2.280.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|Collection
|2.290.000 TL
|2.190.000 TL
|1.2 Hybrid 145 eDCS6
|Max
|2.320.000 TL
|2.200.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145, Kasım 2026'da Plus, Collection ve Max donanımlarıyla listeleniyor. Collection ve Max versiyonlarında Eylül ayına özel fiyat avantajları dikkat çekiyor.
C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|18.000 TL
|Tümü
Elektrikli e-C3 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|1.645.000 TL
|-
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|1.725.000 TL
|1.605.000 TL
Elektrikli e-C3, Citroen’in şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor.
Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|12.000 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine)
|18.000 TL
|Tümü
Ami fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|605.000 TL
|575.000 TL
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Dark Side
|620.000 TL
|590.000 TL
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunrise
|645.000 TL
|615.000 TL
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunset
|645.000 TL
|615.000 TL
Ami'nin Kasım 2026 fiyat listesinde Ami, Dark Side, Sunrise ve Sunset olmak üzere dört versiyon bulunuyor. Her versiyonda da kampanyalı fiyat avantajı dikkat çekiyor.
Ami opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.