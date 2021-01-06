Aralık 2020'nin En Fazla "Kazanan" Uygulamaları Açıklandı

Sensor Tower tarafından açıklanan listeye göre TikTok, aralık ayının en fazla kazanan mobil uygulaması oldu. Türkiye, TikTok'a en fazla gelir kazandıran üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Mobil uygulama pazar araştırma şirketi Sensor Tower, Aralık 2020’de en fazla gelir elde eden oyun dışı mobil uygulamaları açıkladı. Store Intelligence platformundan alınan veriler ışığında oluşturulan liste, şirketlerin resmi açıklamalarını değil tahmini verileri içeriyor.

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, 142 milyon dolar ile Aralık 2020’de en fazla gelir elde eden uygulama oyun dışı uygulama pozisyonunda bulunuyor. Aralık 2019’a kıyasla gelirini 3,3 kat artırmayı başaran uygulama, gelirinin yüzde 86’sını Çin’den; yüzde 7’sini ABD’den; yüzde 2’sini ise Türkiye’den elde etti. Geri kalan yüzde 5’lik kısmı ise diğer ülkelerden elde edilen gelirler oluşturdu.

Genel ve uygulama mağazalarına göre aralık ayında en fazla gelir elde eden uygulamalar

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, 95 milyon dolarlık geliri ile TikTok’un ardından ikinci sırada yer alıyor. YouTube da Aralık 2019 ile karşılaştırıldığında gelirlerini yüzde 57 artırmış durumda. YouTube, gelirlerinin yüzde 52’sini ABD’den elde ederken; yüzde 13’ünü Japonya’dan elde etti.

Aralık 2020’de en fazla gelir elde eden uygulamalar

TikTok YouTube Tinder Disney+ Tencent Video Piccoma Google One iQIYI Line BIGO LIVE

Bu noktada iki önemli detaya vurgu yapmamız gerekiyor. Yukarıdaki liste, App Store ve Google Play Store verileri dikkate alınarak hazırlanmış durumda. Bu nedenle özellikle Çin’de fazlasıyla popüler olan üçüncü parti uygulama mağazalarından elde edilen gelirler, yukarıdaki listenin oluşturulma çalışmasına dahil edilmedi.

App Store ve Google Play Store’un ayrı ayrı en çok gelir elde eden uygulamalar listesine göz attığımızda üçüncü parti uygulama mağazalarının araştırmaya dahil edilmemesinin farkını daha iyi görebiliyoruz.

Aralık 2020’de App Store’da en fazla gelir elde eden uygulamalar

TikTok YouTube Tinder Tencent Video Disney+ iQIYI Netflix Piccoma Youku QQ Music

App Store’da en fazla gelir elde eden uygulamalara baktığımızda genel liste ile benzer bir sıralama görüyor olmamıza rağmen; Google Play Store’da en fazla gelir elde eden uygulamalara baktığımızda TikTok’un listede dahi yer almadığını görüyoruz. Bunun temel nedeni, Google Mobil Servisleri’nin Çin’de yasak olması ve kullanıcıların TikTok uygulamasını üçüncü parti uygulama mağazalarından indirmesi.

Aralık 2020’de Play Store’da en fazla gelir elde eden uygulamalar