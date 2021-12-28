Aras Bulut İynemli’nin geçtiğimiz haftalarda Atatürk’ü canlandıracağını açıkladığı filmin yayınlanacağı platform açıklandı. Ancak bu platform şu anda Türkiye’de mevcut değil.

Yaklaşık 2 ay önce Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek ve Atatürk’ün anlatıldığı bir yapımın ilk haberlerini almıştık. Bununla birlikte Çukur, Yedinci Koğuştaki Mucize ve Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin de yapımda Atatürk’ü canlandıracağını doğrulamasıyla filme duyulan merak iyice artmıştı.

Çekimlerine bu yaz başlanacak film, dijital ortamda vizyona girecek. Ancak seçilen platform, henüz Türkiye’de hizmet vermeye başlamış değil.

Disney Plus'ta yayınlanacak

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin yönetmen koltuğunda oturacak Mehmet Ada Öztekin, filmin Disney’in yayın platformu Disney Plus’ta yayınlanacağını açıkladı. Platform açılışının üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hâlâ Türkiye’de hizmet vermeye başlamadı. Ancak bu açıklama, hizmete başlanacak tarihin de yakın olduğunu gösteriyor olabilir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Disney Plus’ın Recep İvedik serisi için Şahan Gökbakar’la görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

Söz konusu yapım hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Çekimlerine Temmuz 2022’de başlanacak film hakkında konuşan Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalarda bulunmuştu: Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.