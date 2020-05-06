Airbnb’nin CEO’su, İşten Çıkardıkları İçin İş Arıyor

Dünyanın en popüler turizm ve konaklama platformlarından birisi olan Airbnb, Covid-19 salgınından negatif etkilendi. Airbnb’nin kurucu ortağı ve CEO’su Brian Chesky, zorunlu olarak işten çıkardıkları 1900 kişi için iş aramaya başladı.

Koronavirüs salgını farklı sektörlere bağlı olarak gelişen teknolojik girişimleri de derinden etkiledi. Dünya çapında bir konaklama uygulaması olan Airbnb de bunlardan birisi. 1900 kişiyi işten çıkarmak zorunda kalan Airbnb, ciddi bir iş gücü kaybı da yaşayacak.

Airbnb kurucularından ve şu anda CEO olan Brian Chesky ise yaşadıkları durumu özetleyen bir blog yazısı yayınladı. Seyahat yasaklarının ne zamana kadar devam edeceğinden emin olmadıklarını belirten Chesky, ilerleyen yıllar pek çok alışkanlığımızın da değişeceği yönünde görüş bildirdi.

İşten çıkarılan herkes tüm yasal haklarına kavuşacak:

Hukuki tüm haklarına sahip olarak işten ayrılacak Airbnb çalışanları, aynı zamanda 2020 yılı sonuna kadar sağlık sigortası desteği de almaya devam edecekler. Ayrıca şirkette çalıştıkları yıl kadar ekstra haftalık ücretleri de tazminatlarına eklenecek. Böylece işten çıkarılan hiçbir çalışan finansal açıdan mağdur edilmeyecek.

CEO, işten çıkarılan herkes için iş aradığını duyurdu:

Chesky’nin açıklamalarında takdir toplaması gereken asıl detay ise işten çıkarılan diğer herkes için dile getirdiği cümleler oldu. Zorunlu bir ayrılık yaşadıklarından söz eden Chesky, “Harika insanlar Airbnb’den ayrılıyor, diğer şirketlerin de onları en az bizim kadar seveceklerini düşünüyorum. Eğer arayıştaysanız bana [email protected] üzerinden ulaşın sizinle iletişim kuralım” mesajını paylaştı.

Brian Chesky’nin örnek davranışı, çalışan haklarının ötesine geçip sektörel bir standart belirleyecek cinsten. Airbnb’nin de merkezinin bulunduğu ABD’de salgın nedeniyle 30 ile 50 milyon arası insanın işsiz kalacağı tartışılıyor. Salgın küresel bir kriz olduğu için benzer şekilde ülkemizde de işsizliği artırabilir. Chesky’nin ve Airbnb’nin yaşadığı zorunlu ayrılıklara rağmen sergilediği davranışın tüm sektörlere ve tüm işverenlere örnek olmasını diliyoruz.