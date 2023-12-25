Man of Steel ve 300 gibi filmleriyle tanınan Zack Snyder'in yeni filmi Rebel Moon, geçtiğimiz haftalarda Netflix'te yayımlanmıştı. Bugün bu filmin ikinci bölümünden ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı.

Man of Steel, 300, Watchmen ve daha birçok popüler yapımın arkasındaki ünlü sinemacı Zack Snyder’in çok beklenen yeni Netflix filmi Rebel Moon - Part 1: A Child of Fire, 15 Aralık günü yayımlanmıştı. Aksiyon ve fantastik türlerindeki dev bütçeli yapım, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden karışık yorumlar aldı.

Snyder’in bir sinematik evren yaratmayı amaçladığı ve onlarca yıldır geliştirdiği Rebel Moon, 2 bölümden oluşan bir filmdi. Bugün Rebel Moon: Part 2 – The Scargiver ismi verilen ikinci bölümden ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı.

Rebel Moon: Part 2 - The Scargiver tanıtım fragmanı

Rebel Moon: Part 2 - The Scargiver konusu

Rebel Moon: Part 2 - The Scargiver, isminden de anlayabileceğiniz üzere ilk filmin devamı olacak. Kurgusal bir galakside geçen ilk film, uzak bir aydaki barışçıl bir yerleşimin acımasız bir yöneticinin orduları tarafından tehdit edilmesini ve burada yaşayan bir yabancının hayatta kalmak için köylülerin en büyük umudu hâline gelmesini konu ediniyordu.

İkinci film, Kora ve hayatta kalan savaşçıların öyküsünü devam ettirecek. Netflix filmle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “ Kahramanlarımız, cesur Veldt halkı ile birlikte bir zamanlar huzur dolu olan ve artık Ana Dünya'ya karşı giriştikleri savaşta kendi yurtlarını kaybedenlerin yeni vatanı olan bir köyü savunmak için her şeyi feda etmeye hazırlanmaktadır. Savaşın hemen öncesinde savaşçıların her biri neden bu mücadeleye giriştiğini anlatarak kendi geçmişlerinin gerçekleriyle yüzleşmelidir. Krallık, giderek büyüyen isyanı bastırmak için tüm gücüyle yüklenirken asla kopmayacak bağlar kurulur, kahramanlar ortaya çıkar ve efsaneler doğar.”

Rebel Moon: Part 2 - The Scargiver kadrosu

İkinci bölümün kadrosunda Sofia Boutella, Ed Skrein, Charlie Hunham, Jena Malone, Anthony Hopkins, Staz Nair, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Doona Bae gibi isimleri göreceğiz.

Rebel Moon: Part 2 - The Scargiver çıkış tarihi

İkinci bölüm, 19 Nisan 2024 tarihinde Netflix üzerinden bekleyenleriyle buluşacak.