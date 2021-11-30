'Rocket League Sideswipes' Yayınlandı [İndir]

Geçtiğimiz yılların en popüler oyunlarından Rocket League'in mobil cihazlarla uyumlu versiyonu resmen yayınlandı. Rocket League Sideswipe isimli oyun, 1'e 1 ve 2'ye 2 karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Oyun, Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

İlk kez 2015 yılında piyasaya sürülen ve yayınlandığı dönem dünya genelinde büyük popülarite kazanan Rocket League isimli oyunun mobil sürümü, iOS ve Android için tüm dünyada yayınlandı. "Rocket League Sideswipe" ismiyle piyasaya sürülen oyun, 1'e 1 ya da 2'ye 2 modlarıyla mobil oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Rocket League Swideswipe, orijinal oyunun mobil cihazlara uyarlanmış bir kopyası. Yani oyunun temel mantığında ya da oynanışında hiçbir fark yok. Yalnızca dokunmatik kontrol özelliği ve yeni bir kamera açısına sahip olan oyun, Rocket League hayranlarının akıllı telefonlarında da bu oyunu oynayabilmelerine imkan tanıyor.

Rocket League Sideswipe'ta da sezonlar olacak

Rocket League'in mobil sürümü, oyunun orijinali gibi sezonlara sahip olacak. Oyuncular, bu sezonlara dahil olarak derecelerini belirleyebilecekler. Ayrıca Rocket Pass ödülleri de mobil Rocket League oyuncularına sunulacak. Öte yandan; oyuncular, karşılaşmalarda kullanacakları araçları kendilerine sunulacak sayısız ekipman ile dizayn edebilecekler.

Eğer siz de Rocket League deneyimini mobil cihazlara indiren Rocket League Sideswipe'ı indirmek isterseniz;

Oyunun Google Play'deki sayfasına buradan ,

, App Store'daki sayfasına buradan

ulaşabilirsiniz.

Rocket League Sideswipe için hazırlanan tanıtım videosu