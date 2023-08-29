Arçelik, Beko ve Vestel'den Samsung ve LG ile İş Birliği

Samsung, aralarında Arçelik, Vestel ve Beko gibi Türkiye'den de markaların bulunduğu HCA üyelerine ait bazı akıllı ürünlerin, artık birbirlerine entegre çalışabileceğini duyurdu. Tüketicilerin hayatı kolaylaşacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün Türkiye'yi de ilgilendiren önemli bir iş birliği açıklaması yaptı. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, aralarında Arçelik, Vestel, Beko ve LG gibi firmaların da bulunduğu HCA ittifakı bünyesindeki markalara ait ürünlerin, artık ortak bir yazılım üzerinden kontrol edilebileceği belirtildi. Peki HCA ne oluyor? Bu gelişme, ülkemizi nasıl etkileyecek?

Öncelikle "HCA" tabirine bakalım. 2021 yılında kurulan ve açılımı "Home Connectivity Alliance" olarak isimlendirilen ittifak, küresel çapta hizmet veren 15 markanın bir araya gelmesi ile kuruldu. İttifakın temel amacı ise evlerimizde kullandığımız akıllı cihazların, farklı markalara ait olsa bile birbirleriyle entegre olarak çalışabilmesi. İşte bugün yapılan açıklama, ittifakın en önemli amacına büyük oranda ulaşmış olduğunun bir göstergesi.

Ortak yazılım ile hangi cihazlar yönetilecek?

HCA üyeleri, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar kapsamında "Interface Specification 1.0" isimli bir standart oluşturdular. Bu standart, evlerde kullandığımız akıllı cihazların markalarını önemsiz hale getiriyor, tüm cihazların birbirleriyle uyumlu bir biçimde çalışabilmesini sağlıyordu. İşte Samsung'un bugün yaptığı açıklama da tam olarak bununla ilgili. Öyle ki bundan sonra tüketiciler, belirli ev aletleri ile ısıtma, soğutma veya havalandırma (HVAC) cihazları gibi ürünleri, aynı yazılım üzerinden kontrol edebilecekler. Yapılan açıklamaya göre yeni dönem, 2023'ün son çeyreğinde tüketicilerle buluşacak.

İş birliğini daha basit bir şekilde anlatmaya çalışalım. Diyelim ki evinizde Samsung markalı akıllı buzdolabı, Vestel marka akıllı klima mevcut. İşte yapılan iş birliği ile tek bir uygulama üzerinden, her iki cihazı da kontrol edebileceksiniz. Şunu belirtelim; Samsung'un açıklamasında Interface Specification 1.0 standardına dayanan ürünlerin bir listesi yok. Markaların konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağını düşünüyoruz.

HCA üyeleri kim? Bu iş birliği, hangi markaları ilgilendirecek?

Samsung

LG

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

AEG

Electrolux

Frigidaire

Resideo

Trane Residential

Haier

American Standard Heating and Air Conditioning

GE Appliances

Leader

HCA üyelerine ait markaların ürünlerine sahibim. Ne yapacağım?

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Samsung SmartThings, LG ThinQ veya Vestel VeeZy uygulamalarından herhangi birini akıllı telefonunda bulunduracak. Sistem kullanılabilir olduğunda gönderilecek güncelleme, tüm cihazların aynı uygulamadan kontrol edilebilmesini sağlayacak. Yani Interface Specification 1.0 için özel bir çaba sergilemenize gerek yok.

Interface Specification 1.0, gelecekte bambaşka bir noktaya evrilecek!

Interface Specification 1.0 akıllı ev teknolojileri için önemli olsa da 2024 yılında duyurulması planlanan Interface Specification 2.0, son kullanıcı deneyimine boyut atlatacak. Çünkü ikinci nesil standart elektrikli otomobiller ve şarj aletleri gibi daha geniş bir ürün gamına destek verecek. Ayrıca enerji yönetimi gibi gelişmiş özellikler de Interface Specification 2.0 bünyesinde kullanıcılara ulaşacak.