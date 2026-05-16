Apple, iPhone İşlemcilerini Intel'e Ürettirmek İçin Kolları Sıvadı

İddialara göre Apple, TSMC'ye olan bağımlılığını azaltmak adına Intel ile yeni üretim testlerine başlamış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın küresel çip tedarik zincirinde yıllardır süregelen TSMC tekelini kırmak adına yeni arayışlar içinde olduğu uzun süredir konuşuluyordu.

Bu ayın başlarında ortaya çıkan ve Apple'ın Samsung ile Intel'i potansiyel ortaklar olarak değerlendirdiğini öne süren raporların ardından, Apple dünyasının en güvenilir analistlerinden biri olan Ming-Chi Kuo da tartışmaya noktayı koydu. Kuo'nun paylaştığı detaylara göre Apple, işlemci üretim zincirini çeşitlendirmek adına Intel ile somut adımlar atmaya başladı.

Intel’in 18A-P sürecinde ilk denemeler başladı

Analist Ming-Chi Kuo’nun aktardığı bilgilere göre Apple ve Intel, "legacy" yani eski nesil mimariye sahip Apple Silicon işlemcilerin üretimi için kolları sıvadı. İddiaya göre bu test üretimi, Intel’in TSMC’nin A18 Pro çipinde kullandığı teknolojiye eşdeğer olan "18A-P" üretim sürecinde gerçekleştiriliyor.

Söz konusu çiplerin üst segment performans modelleri yerine alt seviye iPhone, iPad ve Mac modellerinde kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Kuo, Intel tesislerinde test edilen bu çiplerin yaklaşık %80'inin doğrudan iPhone modellerini hedeflediğini tahmin ediyor.

Büyük yapılanma 2027 yılında başlayacak

Apple ve Intel arasındaki bu ortaklığın kısa vadede radikal bir değişim yaratması beklenmiyor. Sızıntılara göre Apple ile Intel, 2026 yılı boyunca küçük ölçekli test üretimlerine devam edecek. Asıl büyük hamlenin ise planlamalara göre 2027 ve 2028 yıllarında üretimin kademeli olarak artırılmasıyla gerçekleşeceği öne sürülüyor.

İlginç bir şekilde raporda, 2029 yılına gelindiğinde bu üretim kapasitesinin yeniden düşürülmesinin planlandığı ifade ediliyor. Öte yandan Apple'ın sadece bu süreçle sınırlı kalmadığı, Intel’in gelecekteki daha gelişmiş çip üretim süreçlerini de yakından değerlendirdiği gelen bilgiler arasında.

