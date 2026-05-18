Reuters'ın bildirdiğine göre SpaceX, halka arz sürecini hızlandırdı. Tarihin en büyük halka arzı yakında gerçekleşebilir!

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, uzay teknolojileri konusunda devrim yaratmasıyla son yıllarda inanılmaz büyüme göstermişti. Yeniden kullanılabilir roketler, Starlink uydu interneti gibi birçok farklı konuyle öne çıkan firma, dünyanın en değerli özel şirketlerinden biriyedi. Son zamanlarda gelen bilgiler ise halka arz edilmeyi planladığını gösteriyordu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı. Reuters’ın geçtiğimiz günlerde konuya yakın kaynaklara dayandırarak yayımladığı bir habere göre SpaceX, halka arz sürecini hızlandırma kararı aldı. Öyle ki çok yakında bunun gerçekleşebileceği bildirildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

12 Haziran’da halka arz olmayı planlıyor

Kaynakların bildirdiğine göre SpaceX, 12 Haziran 2026 günü halka arz olmayı hedefliyor. Firmanın işlem yeri olarak Nasdaq’ı tercih ettiği de aktarılmış. Eğer iddia doğruysa önümüzdeki ay son yılların en büyük halka arzlarından birinin gerçekleştiğini görebiliriz.

Şirketin “SPCX” ismiyle işlem göreceği aktarılıyor. Konu hakkında açıklamanın ise bu hafta içinde gelebileceği ifade edilmiş. 4 Haziran'da bir tanıtım turu düzenlemeyi ve hisse satışına en erken 11 Haziran'da başlamayı hedeflediği de eklenmiş. SpaceX'in yaklaşık 1,75 trilyon dolarlık bir değerlemeyle yaklaşık 75 milyar dolarlık bir fon toplamayı hedeflemesi muhtemel. Bu da onu tüm zamanların en büyük halka arzı yapabilir.