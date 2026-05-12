NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin 2026 mezuniyet töreninde yapay zekânın yeni mezunlar için “nesilde bir kez gelen” bir fırsat olduğunu söyledi. Huang, gençlere AI çağını kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

NVIDIA’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Yapay zekânın artık yalnızca teknoloji şirketlerini ilgilendiren bir konu olmadığını söyleyen Huang, yeni mezunlara oldukça net bir mesaj verdi.

Huang’a göre bu dönem, kariyerine yeni başlayacak gençler için tarihte çok az görülen türden bir fırsat sunuyor. NVIDIA CEO’su, mezunlara “Hiçbir nesil dünyaya bu kadar güçlü araçlarla ve bu kadar büyük fırsatlarla başlamadı.” diyerek yapay zekâ çağının önemini anlattı.

Jensen Huang’a göre yapay zekâ, yeni mezunlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat

Huang, konuşmasında yapay zekâyı “Amerika’yı yeniden sanayileştirmek” için nesilde bir kez gelen fırsat olarak tanımladı. Yani ona göre AI, sadece sohbet botlarından veya görsel üreten araçlardan ibaret değil; üretimden mühendisliğe, enerjiden veri merkezlerine kadar dev bir dönüşümün merkezinde duruyor.

NVIDIA CEO’sunun mezunlara verdiği en dikkat çekici tavsiye ise yalnızca iki kelime: “Yürümeyin, koşun.” Huang, herkesin aynı başlangıç çizgisinde olduğunu söyleyerek gençlerin bu dönemi izlemekle yetinmemesi, bizzat şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

Carnegie Mellon seçimi tesadüf değil: Yapay zekânın temellerinden biri burada atıldı

Jensen Huang’ın bu mesajı Carnegie Mellon’da vermesi de oldukça anlamlıydı. Çünkü üniversite, yapay zekâ ve robotik alanında dünyanın en önemli akademik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1956’da geliştirilen ilk akıllı bilgisayar programlarından Logic Theorist de bu mirasın önemli parçalarından biri.

Huang da konuşmasında Carnegie Mellon’ın yapay zekâ tarihindeki yerine dikkat çekti. Ayrıca bilim insanları ve mühendislerden yalnızca AI yeteneklerini geliştirmelerini değil, bunu AI güvenliği ile birlikte yapmalarını istedi. Yani mesaj yalnızca “daha güçlü AI yapın” değil, “daha güvenli AI yapın” şeklindeydi.