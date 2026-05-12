Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin 2026 mezuniyet töreninde yapay zekânın yeni mezunlar için “nesilde bir kez gelen” bir fırsat olduğunu söyledi. Huang, gençlere AI çağını kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

NVIDIA’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Yapay zekânın artık yalnızca teknoloji şirketlerini ilgilendiren bir konu olmadığını söyleyen Huang, yeni mezunlara oldukça net bir mesaj verdi.

Huang’a göre bu dönem, kariyerine yeni başlayacak gençler için tarihte çok az görülen türden bir fırsat sunuyor. NVIDIA CEO’su, mezunlara “Hiçbir nesil dünyaya bu kadar güçlü araçlarla ve bu kadar büyük fırsatlarla başlamadı.” diyerek yapay zekâ çağının önemini anlattı.

Jensen Huang’a göre yapay zekâ, yeni mezunlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat

Huang, konuşmasında yapay zekâyı “Amerika’yı yeniden sanayileştirmek” için nesilde bir kez gelen fırsat olarak tanımladı. Yani ona göre AI, sadece sohbet botlarından veya görsel üreten araçlardan ibaret değil; üretimden mühendisliğe, enerjiden veri merkezlerine kadar dev bir dönüşümün merkezinde duruyor.

NVIDIA CEO’sunun mezunlara verdiği en dikkat çekici tavsiye ise yalnızca iki kelime: “Yürümeyin, koşun.” Huang, herkesin aynı başlangıç çizgisinde olduğunu söyleyerek gençlerin bu dönemi izlemekle yetinmemesi, bizzat şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

Carnegie Mellon seçimi tesadüf değil: Yapay zekânın temellerinden biri burada atıldı

Jensen Huang’ın bu mesajı Carnegie Mellon’da vermesi de oldukça anlamlıydı. Çünkü üniversite, yapay zekâ ve robotik alanında dünyanın en önemli akademik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1956’da geliştirilen ilk akıllı bilgisayar programlarından Logic Theorist de bu mirasın önemli parçalarından biri.

Huang da konuşmasında Carnegie Mellon’ın yapay zekâ tarihindeki yerine dikkat çekti. Ayrıca bilim insanları ve mühendislerden yalnızca AI yeteneklerini geliştirmelerini değil, bunu AI güvenliği ile birlikte yapmalarını istedi. Yani mesaj yalnızca “daha güçlü AI yapın” değil, “daha güvenli AI yapın” şeklindeydi.

Yapay Zeka Nvidia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com