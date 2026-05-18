iPhone Üreticisi Foxconn, Türkiye'de Telefon Üretimine Başlıyor

iPhone'un üretim havuzunun büyük kısmını sağlayan Foxconn, yakında Türkiye'ye geri dönüyor.

Apple modellerinin dünyadaki en büyük üreticisi konumunda olan Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn, Türkiye’ye geri dönüyor. Geçmiş dönemde, 2010 yılında Çorlu’da bir üretim hamlesi başlatan ancak daha sonra bu faaliyeti sonlandıran şirket, bu kez yerli teknoloji firması General Mobile (GM) ile ortaklaşa üretime geçmeye hazırlanıyor.

İki dev arasındaki iş birliği aslında yeni değil ve temelleri 2021 yılına dayanıyor. General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner’in yaptığı açıklamalara göre taraflar hâlihazırda Vietnam’da üretim, AR-GE ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerini birlikte yürütüyor. Yapılan yeni planlama doğrultusunda, Foxconn’un Vietnam’daki tesislerinde General Mobile için gerçekleştirdiği tüm üretim faaliyetleri İstanbul Kâğıthane’deki fabrikaya kaydırılacak.

Türkiye, Avrupa'nın yeni üretim üssü olacak

Kâğıthane’de bulunan fabrika, yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip bir tesis olarak öne çıkıyor. General Mobile burada hâlihazırda akıllı telefon ve 5G destekli ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Foxconn’un tesise dâhil olmasıyla birlikte Türkiye’ye çok ciddi bir teknolojik know-how (bilgi birikimi) transferi sağlanması amaçlanıyor. Özellikle 5G modem ürünleri gibi ileri teknoloji sınıfına giren cihazların Türkiye topraklarında üretilmesi hedefleniyor.

Bu hamlenin en büyük getirilerinden biri lojistik süresi olacak. İlkay Cihaner, Kuzey Avrupa gibi bölgelerdeki büyük operatör ihalelerinde üretimin Türkiye’de yapılması yönünde görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Uzak Doğu’dan gemiyle yapılan taşımacılık operasyonları 30 ila 60 gün sürerken, Türkiye’nin coğrafi avantajı sayesinde Avrupa’ya sevkiyat süresi sadece birkaç güne inecek. Uzun vadeli ana hedef ise Uzak Doğu’daki üretimi tamamen sonlandırarak tüm Avrupa sevkiyatlarını Türkiye üzerinden gerçekleştirmek ve transit ticaret yerine doğrudan ihracat yapmak.

ABD pazarı hamlesi

Ortaklığın gözünü diktiği bir diğer büyük pazar ise ABD. General Mobile, ABD’nin dev operatörlerinden Verizon ile bir iş birliği yürütüyor ve bu kapsamda 2.000 adet 5G modemin saha testlerini tamamlamış durumda. ABD pazarının siyasi ve siber güvenlik hassasiyetleri nedeniyle, AR-GE süreçlerinde Çin menşeli işlemciler kesinlikle tercih edilmiyor.

ABD pazarında satılacak ürünler ilk etapta akıllı telefonlar olmayacak. Bunun yerine aynı anda 100 kullanıcının bağlanabildiği, yüksek hızlı ve siber güvenlik odaklı 5G mobil modemler ile geniş bant ürünlerine odaklanılacak. Bu yıl ilk ürünlerin ABD’li tüketicilerle buluşması planlanırken, nihai hedef ABD geniş bant pazarında en büyük üç markadan biri konumuna gelmek. Şirket, Verizon ile başlayan bu sürecin ilerleyen dönemde AT&T ve T-Mobile gibi diğer dev operatörlerle de iş birliklerinin kapısını aralamasını bekliyor.