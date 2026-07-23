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Google Hesaplarına Giriş İçin "Selfie Video" Dönemi Başlıyor

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Google, şifre karmaşasına son verme yolculuğunda yeni bir güvenlik adımı atarak kullanıcıların hesaplarına selfie video çekerek giriş yapmalarına ve hesaplarını kurtarmalarına olanak tanıyor.

Google Hesaplarına Giriş İçin "Selfie Video" Dönemi Başlıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, neredeyse son beş yıldır kullanıcıları güvensiz ve kolay tahmin edilebilir parolalardan uzaklaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Şirket, ilk olarak YubiCo gibi markaların donanım anahtarlarını, ardından biyometrik girişlere imkan tanıyan geçiş anahtarları sistemini hayatımıza sokmuştu. Şirket şimdi ise iPhone ve iPad cihazlardaki Face ID mantığına benzer şekilde, kimlik doğrulamasını bir selfie video ile yapma imkânı tanıyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre bu özellik, cihazınıza erişiminizi kaybettiğinizde veya şifrenizi kurtarmanın mümkün olmadığı durumlarda güvenli bir yedek giriş seçeneği olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, güvenilir cihazlarına erişemedikleri kritik anlarda bu yöntemi kullanarak hesaplarına tekrar erişebiliyorlar.

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Google Hesaplarına Giriş İçin "Selfie Video" Dönemi Başlıyor
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Deepfake riskine karşı canlılık kontrolü

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Giriş için kaydedilen selfie videoların tamamen şifreleneceğini bildiren Google, bu verilerin yalnızca kimlik doğrulama amacıyla kullanılacağının altını çiziyor. Yapay zekâ ile üretilen deepfake videoların, önceden kaydedilmiş fotoğrafların veya videoların oluşturduğu taklit riskini önlemek için ise doğrulama sürecine canlılık kriteri entegre edilmiş durumda.

Oluşturulan güvenlik mekanizmasında doğrulama tetiklendiğinde, kullanıcıların dâhili kamera karşısında belirgin kafa hareketleri yapması isteniyor. Ayrıca bu sürecin sorunsuz işlemesi için şapka, güneş gözlüğü veya maske gibi aksesuarların çıkarılması, arka planda başka yüzlerin ya da dikkat dağıtıcı unsurların bulunmaması gerekiyor.

Selfie video doğrulaması nasıl kurulur?

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Kurulum adımları oldukça pratik bir şekilde Google Hesap ayarları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

  • Adım #1: Google Hesabı'nı açın.
  • Adım #2: Güvenlik ve Giriş sekmesine gidin.
  • Adım #3: Google'da nasıl oturum açarsınız başlığı altından Selfie video seçeneğini bulun.
  • Adım #4: Oturum açmak için selfie ekle sayfasında Devam Et butonuna tıklayın.
  • Adım #5: Ekranda çıkan yönlendirmeleri ve kafa hareketlerini takip ederek kurulumu tamamlayın.

Selfie video ile doğrulama özelliği her Google hesabı için doğrudan kullanılabilir durumda değil. Google'ın destek sayfalarında belirttiği üzere; Google Workspace hesapları, Çocuk hesapları ve Gelişmiş Koruma Programı'na kayıtlı hesaplar bu özellikten yararlanamıyor.

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