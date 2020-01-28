ARM Tabanlı Windows 10, Raspberry Pi 4’e Geliyor

Bir güvenlik araştırmacısı, Raspberry Pi 3 ile uyumlu bir şekilde çalışabilen ARM tabanlı Windows 10'u Raspberry Pi 4'te çalıştırmayı başardı. Windows 10'u çalıştıran Raspberry Pi 4'ün bazı sınırlamalara rağmen bir önceki modele göre çok daha hızlı olduğu söyleniyor.

Rasperry Pi 4 ile kıyaslandığında Raspberry Pi 3, pek de avantajlı bir konumda bulunmuyor. Tahmin edeceğiniz üzere daha yeni model, daha iyi performans sunar ve daha güncel donanımlara sahip olur. Bu noktada Raspberry Pi 3’ün geçen haftaya kadar sahip olduğu tek avantaj, Windows 10’u çalıştırma yeteneğiydi ancak yaşanan yeni bir gelişmeyle işler değişmiş olabilir.

Windows Latest tarafından paylaşılana göre Windows 10’u Raspberry Pi 3’e ve diğer cihazlara getiren Marcin isimli bir güvenlik araştırmacısı, ARM tabanlı Windows 10’u Raspberry Pi 4’te çalıştırmayı başardı. Marcin, işletim sistemini çalıştırırken cihazın desteklenen 4 GB belleğinin yalnızca 1 GB’ının kullanılabilir olduğunu belirtiyor.

Marcin, ARM tabanlı Raspberry Pi 4’ün daha önceki modelden çok daha hızlı olduğunu söylüyor:

1 GB bellek sınırının yanı sıra Marcin, ARM tabanlı Windows 10’u çalıştıran Raspberry Pi 4’ün başka sınırlamaları olduğunu da söylüyor. Örneğin, 'herhangi bir nedenle SD kartta veya USB depolama biriminde dosya oluşturulamıyor' ve işletim sisteminin x86 olması sebebiyle bazı masaüstü uygulamalarının çok yavaş çalışmasına neden oluyor.

Raspberry Pi 4’te Windows 10’u çalıştırmayı başarabilen Marcin, tüm bu sorunlara rağmen Raspberry Pi 4’teki ARM tabanlı Windows 10’un selefinden çok daha hızlı olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte Raspberry Pi 3’te olduğu gibi Windows masaüstü uygulamalarının verimli bir şekilde çalışmadığını da söyleyebiliriz. Yine de bu projenin henüz çok yeni ve yolun başında olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Daha önceleri ARM tabanlı Windows 10’un eski bir Lumia 950 XL akıllı telefonunda işletim sistemi olarak çalıştırıldığını görmüştük. Sizler, bu tür eski cihazlarda Windows 10’un çalıştırılabilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.