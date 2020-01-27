Windows 7'ye verdiği desteği kesen Microsoft, efsane işletim sistemine yeni bir güncelleme yayınlamak zorunda kaldı. Çünkü Windows 7 için sunulan son güncelleme, beraberinde duvar kağıtlarını bozmuştu ve kullanıcılar, siyah renkli bir duvar kağıdı kullanmak zorunda kalıyorlardı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 14 Ocak tarihinde bir işletim sisteminin daha fişini çekti. Uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde olan ve pek çok kullanıcının hala severek kullanmakta olduğu Windows 7 işletim sistemi, 14 Ocak'ta sunulan son güncellemenin ardından kaderine terk edildi. Kullanıcılar, belirli ödemeler yapmadıkları takdirde Microsoft, bu işletim sistemi için özellik ve güvenlik güncellemesi sunmayacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle, Windows 7 için sunulan son güncellemede bulunan bir hatadan bahsetmiştik. Bu hata, kullanıcıların duvar kağıtlarını kullanamamalarına neden oluyordu. Microsoft, son güncelleme ile ortaya çıkan hatayı gidermek için, geride bıraktığı işletim sistemine bir güncelleme daha yayınlamak zorunda kaldı.

Microsoft, desteğini kestiğini Windows 7'ye bir güncelleme daha yayınladı

Microsoft, Windows 7'nin son güncellemesini yayınlamış olsa da kendilerinden kaynaklanan bir hatayı görmezden gelmedi ve yeni bir güncelleme yayınladı.

Microsoft'un 14 Ocak'tan sonra yayınladığı ilk güncelleme, sadece bu hatanın düzeltilmesi ile ilgiliydi. Windows 7 kullanıcılarına gönderilen küçük boyutlu bir güncelleme, duvar kağıdının siyah renkli olma sorununu ortadan kaldırdı.

Windows 7, pek çok kullanıcı için büyük bir öneme sahip. Çünkü Windows 7'nin gereksiz uygulamalar kullanmıyor oluşu ve sadeliği, piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen kullanıcıları memnun ediyor. Hal böyle olunca da kullanıcılar, sunulan güncellemeler kesilse bile Windows 7 kullanmaya devam etmek istiyorlar. Ancak bu durum, beraberinde bazı güvenlik sorunlarını da getiriyor.

Her ne olursa olsun Microsoft, Windows 7 için sunduğu desteği bundan sonra sadece belirli bir ücret karşılığında yapacak. Bu ücreti ödemek, daha çok işletmeler ve devlet kurumları tarafından kabul edildi. Ancak görünen o ki Microsoft'tan kaynaklanan hatalar, bugün giderildiği gibi bugünden sonra da giderilecek.