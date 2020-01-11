Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik terimlerini sık sık duyuyoruz. Bu iki terim sık sık birbirinin yerine kullanılsa da aslında bu hatalı bir kullanım ve iki teknoloji birbirinden oldukça farklı.

Son yıllarda ortaya çıkan teknolojiler arasında en çok dikkat çekenler arasında artırılmış gerçeklik - AR ve sanal gerçeklik - VR uygulamaları yer alıyor. Bu teknolojiler genelde birbirleriyle karşılaştırılıyor ancak çok farklı özelliklere sahipler.

AR ve VR aynı şey değil

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik aynı şey değil. Oculus Rift ile birlikte sanal gerçeklik setleri gittikçe popüler oldu. AR ise belki de en çok Pokemon GO ile adını duyurdu. Teknik olarak benzer olan bu iki teknolojinin konseptleri ise çok farklı.

Sanal Gerçeklik nedir?

Sanal gerçeklikte en temel kural size olmadığınız bir yeri göstermesidir. Salonda otururken kendinizi gökyüzünde görüyorsanız bu sanal gerçekliktir. HTC Vive olsun, Oculus Rift olsun bütün başlık setleri tamamen opaktır ve sizinle dış dünya arasında bir engel yaratır, yalıtılmanızı sağlar.

Genelde bu teknolojiler dış sensörler kullanılarak 6 dereceye kadar özgürlük veren 6DOF adlı bir altyapı kullanıyor. Ayrıca öne bakan kameralar da bu teknolojinin parçası olabiliyor. Genellikle kullanım alanı birkaç metre kareye sığdırılıyor ki ortalık karışmasın.

Artırılmış Gerçeklik nedir?

Artırılmış gerçeklik ise bizi gerçeklikten ayırmaz, gerçekliğin daha farklı hale gelmesini sağlıyor. Bu teknolojinin en basit örneği ise Pokemon GO. Normalde boş duran tavanızda bir Magikarp olmasını sağlayan şey bu. Şimdilik telefon ekranlarında ya da HoloLens gibi gözlüklerde gördüğümüz bu teknoloji, karşınıza çıkan görüntüleri kendi içeriğine göre değiştirmez. Normalde göreceğiniz şeyler üzerinden hareket eder, görüşünüzü geliştirir.

Artırılmış gerçeklik için üretilen gözlüklerde uygulamaları kontrol edebilir, istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Teknik olarak Watchdogs oyununda bakınca insanların bilgilerini görme gibi özellikler bu teknolojinin bir parçasıdır. Basit AR uygulamaları sadece bilgi yerleşiminde bulunurken çoğu AR uygulaması 6DOF teknolojisi kullanır ki ekrandaki görüntü ile gerçeklik aynı hizada kalabilsin. Instagram filtrelerinin de çoğu AR uygulamasıdır.

Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin farkı

AR ile VR’ın en temel farkı da gerçeklik ile ne yaptıklarıdır. Bu teknolojilerden biri gerçekliği ortadan kaldırıp yerine kendi gerçekliğini koyar, diğeri ise var olan gerçekliği sizin isteğinize göre geliştirir. Bu teknolojilerin geleceği şimdilik tartışmalı olsa da bildiğimiz anlamda teknoloji kullanımını değiştirme potansiyelleri var.