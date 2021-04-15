Dijital dönüşüm için iyi bir altyapının önemini bilen Aruba, Instant On ürün portföyü ile dijital dönüşüme önem veren KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu komple ve kolay yönetilebilir çözümler sunuyor.

Özellikle son bir yılda dijital dönüşüm, hemen her işletmenin en önemli operasyonlarından biri haline gelmiş durumda. Öyle ki; IDC’ye göre KOBİ’lerin üçte ikisi 2023 sonuna kadar IT stratejilerinin ana odak noktasını dijital dönüşüm haline getirmiş durumda. Bu dijital dönüşüm ivmesi, KOBİ’ler için kablosuz yerel networklerin (LAN) dahil olduğu iletişim altyapıları ihtiyacını da beraberinde getirdi.

Bir kablosuz ağ kuruluşu olan Aruba, bu konuda sektör öncüsü olan 802.11ac Wave 2 teknolojisine sahip Instant On portföyü ile iş dünyasının iletişim altyapıları ihtiyacına yönelik basit, kurulumu kolay kablosuz internet teknolojisi çözümü sunuyor.

Aruba’nın iletişim altyapıları çözümleri hakkında açıklamalarda bulunan Aruba’nın Türkiye’de 2020 yılında en yüksek ciro elde eden iş ortağı Asır Bilgisayar genel müdür yardımcısı Mesut Ayvaz, Aruba’nın Instant On ürünleriyle küçük işletmelerin ihtiyaç duyduğu sağlam güvenlik özelliklerini ve basitleştirilmiş bir yönetimi, Wi-Fi 6 desteği ile sağladığını belirtti.

Aruba Instant On’un özellikleri şu şekilde:

Kolay yönetim ve kurulum için anlaşılması basit bir mobil uygulama

Instant On mobil aplikasyon veya bulut tabanlı web portalı üzerinden iki yönetim modu

WPA2 / WPA3 gibi en yeni kimlik doğrulama protokolleri ile uyumluluk dahil sınıfının en iyisi güvenlik yetenekleri

Kablolu bağlantının zorlandığı alanlara kolayca genişleyen Smart Mesh teknolojisi

Çeşitli küçük işletme ortamlarına uygun tavan, duvar montajı ve masaüstü seçenekleri

Dijital dönüşüm için en önemli konulardan biri olan altyapı ihtiyacına tam da KOBİ’lerin talep ettiği özellikler ile yanıt veren Aruba Instant On ve diğer çözümlere networkgezegeni.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.