Aşıların Delta Varyantı Üzerindeki Etkisi Ortaya Çıktı

ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin ortaya koyduğu birbirinden taze 3 araştırma, delta varyantının gösterdiği etkinin aşı karşısında nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Söz konusu araştırmalara göre güncel aşılar, varyanta yakalanma riskini 5 kat azaltırken hastaneye yatma oranını da 10 kat aşağı çekiyor. Ayrıca ölüm riskini de 11 kat azaltıyor.

Pandeminin tüm dünyada oluşturduğu büyük tedirginliği büyük ölçüde azaltmış olan COVID-19 aşıları, yeni varyantların ortaya çıkmasıyla yine tartışmaların odak noktası haline gelmişti. Bu bağlamda söz konusu varyantların güncel olarak en öne çıkanı olan Delta varyantı, hala insanların endişelenmesine sebep oluyor.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu varyantın çocuklar üzerindeki etkisini sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalar karşımızda. Yapılan toplamda 3 araştırmanın sunduğu bilgiler, çocuklarda da olduğu gibi aşıların büyük etkisini gözler önüne seriyor. Gelin detaylara yakından bakalım.

Virüsten kaynaklı ölüm riski, aşıyla birlikte 11 kat azalıyor:

Amerika’daki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin yürüttüğü çalışmaların ilkinde, 600 binden fazla yetişkinin delta varyantından önceki (4 Nisan - 19 Haziran) ve sonraki (20 Haziran - 17 Temmuz) dönemlerinde sunduğu verilere bakıldı. Bu verileri yaş gruplarına göre ayıran araştırmacılar, delta varyantının öncesinde aşı olan kişilerin enfeksiyon riskinin, olmayanlara göre 11 kat az olduğunu gördü. Delta varyantından sonraki dönemde ise bu oranın 4,6 kat olduğu görüldü.

Hastaneye yatma oranlarına gelindiğinde ise aşı olan kişilerin hastaneye yatma oranının olmayanlara kıyasla 13 kat daha az (Delta öncesi) olduğu görüldü. Delta sonrasında ise bu oran 10 kata geriledi. Virüsten kaynaklı ölümlerde ise, aşı olan kişilerin virüsten dolayı hayatını kaybetme oranının, aşı olmayanlara nazaran 16,6 kat daha az (Delta öncesi) olduğu görüldü. Delta sonrası dönemde bu oran, 11,3’e geriledi.

Bu verilerin tamamını gözden geçiren araştırmacılar -hala oldukça etkili ve virüsle mücadelede kritik olsalar da- aşıların etki oranlarında düşüş gördüklerini söylediler. Bu bağlamda delta varyantının öncesinde enfeksiyona karşı yüzde 91 oranında etkili olan aşılar, delta ile yüzde 78 seviyesine geldi. Bunun yanında hastaneye yatma riskine karşı koruma oranı yüzde 92’den yüzde 90’a gerilerken ölüm riskine karşı korumanın da yüzde 94’ten yüzde 91’e düştüğü görüldü.

Bu düşüş, yaşlılarda daha da büyük:

Yapılan ikinci çalışmada, yaklaşık 33 bin yetişkinin COVID-19 vakaları gözlemlendi. Bu noktada aşılar, hastaneye yatma riskine karşı kabaca yüzde 86 koruma sağlıyordu. Fakat veriler yaş gruplarına göre ayrıldığında, 18 ile 74 yaş arasındaki kişilerde yüzde 89 oranında koruma sağlayan aşıların, 75 yaş ve üzerinde yüzde 76 koruma sağladığı görüldü.

Son olarak üçüncü çalışma da aşının yaşlılar üzerindeki farklı etkilerini gözler önüne serdi. Sadece 1.000 kişinin katıldığı çalışmada aşıların, hastaneye kaldırılma riskine karşı kabaca yüzde 87 koruma sağladığı görüldü. Araştırmacılar, 18 ile 64 yaş arasında bu oranın yüzde 95 olduğunu fakat 65 yaş ve üzerinde yüzde 80'e gerilediğini gördü.