Delta Varyantı, Hastaneye Yatma Riskini 10 Kat Artırıyor

Pandemi halihazırda birçok bireyi yormuşken ortaya çıkan ve tüm dünyada panik yaratan Delta varyantı, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre çocuklarda hastaneye yatma riskini 10 kat artırıyor. Buradaki değişken, çocukların aşı olup olmadığı.

Pandeminin başlamasıyla birlikte COVID-19’un insanlar üzerinde oluşturduğu endişe, aşılarla bir nebze hafifletilmişti. Fakat aşıların ardından karşımıza çıkan varyantlar, aşılara dirençli olmaları gibi söylentilerle endişelerin tekrar artmasına sebep oldu. Bilim insanları hala bu varyantlar üzerinde çalışmalarını sürdürürken Delta varyantının çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne seren bir araştırma yapıldı.

Bu konu için 'aşı olan ve olmayan çocuklar' üzerinde Delta varyantının etkisi desek daha doğru olur. Zira aşı olan ve olmayan çocukların Delta varyantına yakalandıklarında hastaneye yatma oranları büyük ölçüde değişiyor.

Aşı olanlarda hastalığın seyri pek değişmiyor fakat olmayanlarda durum vahim:

Delta varyantının oluşturduğu farkı görmek amacıyla bilim insanları, ocak ayında hastaneye kaldırılan 100 çocuk ile Delta varyantı yüzünden hastaneye kaldırılan 164 çocuğun vakalarını karşılaştırdı.

Ocak ayında Delta varyantından çok Alfa varyantı görülüyordu. Bu bağlamda hastaneye kaldırılan çocukların yüzde 26’sı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Delta varyantının yoğun olduğu dönemde ise bu oranın yüzde 23 olduğu görüldü. Burada çok fark görülmese de asıl değişim, aşı olmayan çocuklara bakıldığında gün yüzüne çıkıyor.

Aşı olan ve olmayan çocuklar karşılaştırıldığında COVID-19 aşısı olmayan çocukların hastaneye yatma riskinin aşılanmış olanlara oranla 10 kat fazla olduğu görüldü. Bu bağlamda ABD’de haziran ayının son iki haftasında hastaneye kaldırılan 68 çocuğun yüzde 59’unun aşısız olduğu tespit edildi.

Başlarda COVID-19'un çocuklara etki etmediği düşünülürdü fakat sonradan ortaya çıkan varyantlar hakkında edinilen bilgilerle, yaşlı ya da genç hiçbir grubun korona virüse karşı garanti korumalı olmadığı görülmüş oldu.