Bu akşam oynanan ve tüm dünyanın heyecanla beklediği Brezilya-Arjantin maçı COVID-19 ihlali nedeniyle askıya alındı. Bizde bu olaylı maça gelen tepkileri sizler için derledik.

Türkiye saatiyle 22:00’da başlayan Brezilya-Arjantin maçının daha ilk dakikalarında ortalık karıştı. Brezilya’da oynanan maçta Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, maç sırasında sahaya girerek Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia’nın sınır dışı edilmesi için gereken işlemleri başlatmaya çalıştı.

Bu sınır dışı işleminin sebebi olarak da Arjantinli 4 futbolcunun sağlık protokollerini ihlal ettikleri iddia edildi. Olayın ardından açıklama yapan Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, “Neden maçın ortasında sahaya giriyorlar, Maçtan önce bizimle otelde konuşabilirlerdi” diyerek bu durumun uygunsuz olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Yaşanan bu olayın ardından duruma tepki gösteren futbolcular soyunma odasına giderken Güney Arjantin Futbol Federasyonu maçın askıya alındığını açıkladı. Amerika Futbol Federasyonları Birliği (CONMEBOL) ise hakemlerin FIFA’ya gönderilmek üzere rapor hazırladığını açıkladı. Bu durum hem futbol kulüpleri ve FIFA arasında hem de ülkeler arasında yaşanabilecek diplomatik bir krize kadar gidebilir.

Tabii ki taraftarlar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada futbol severler bu durumun yanlış olduğunu, bu tarz sorunların maç öncesi çözülmesi gerektiğini savundu. Bizde sizler için bu olaylı maça gelen yorumları derledik.

Brezilya-Arjantin maçına gelen tepkiler: