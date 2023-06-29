Reuters'a göre Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma birimi, aspartamı kanserojen madde olarak değerlendirmeye hazırlanıyor.

Özellikle diyet içeceklerde şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanılan aspartam hakkında çarpıcı bir bulgu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) aspartamı potansiyel kanserojen olarak değerlendireceği iddia edildi.

Reuters’ın iki kaynaktan elde ettiği bilgiye göre ajans, önümüzdeki ay günü kararını resmen açıklayacak. Fakat olası karar hakkında bilinmesi gereken detaylar da bulunuyor.

Kanser araştırma biriminin kararı sadece “zararlı” veya “zararlı değil” olacak:

IARC’nin vereceği karar, yalnızca bir maddenin zararlı etkiye sahip olup olmayacağı yönünde oluyor. Bir maddenin tüketim miktarına göre vereceği zarar etkisi hesaba katılmıyor. Tüketim miktarına bağlı zararlar, “Gıda Katkı Maddeleri Ortak FAO/WHO Uzman Komitesi (JECFA)” tarafından açıklanıyor.

Bu komite de aspartamı inceliyor:

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı kanser araştırma biriminin yanı sıra JECFA da aspartam kullanımı üzerine incelemelerini sürdürüyor. Kurumun aspartam odaklı toplantıları haziran ayının sonlarında başlamışken kararın ve bulguların, IARC ile aynı anda 14 Temmuz’da paylaşılması bekleniyor.