Assassin's Creed Shadows, daha çıkalı 24 saat olmadan 1 milyon oyuncuyu geçmeyi başardı.

Ubisoft’un daha önce birkaç kez ertelediği, yılın en çok beklenen oyunlarından olan Assassin’s Creed Shadows, dün itibarıyla resmen Xbox Series X/S, PlayStaiton 5 ve PC için piyasaya sürüldü. Oyun, seri tarihinde bir ilke imza atarak bizi Feodal Japonya dönemine götürüyordu.

Assassin’s Creed Shadows, beklendiği gibi çıkar çıkmaz oyunseverler tarafından büyük ilgi gördü. Satış rakamları da bunu doğruladı.

1 milyon oyuncuyu geçti

Oyun, piyasaya sürülmesinin üzerinden 24 saat bile geçmemesine rağmen 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Eş zamanlı oyuncu sayısı ise 44 bin seviyesine kadar geldi. Bu; Valhalla ve Origins gibi eski AC oyunlarını şimdiden solladığı anlamına geliyor. 61 bin ile Odyssey yapımı serinin en çok eş zamanlı oyuncuya ulaşan yapımıydı. Böyle giderse Shadows onu geçebilir.

Assassin’s Creed Shadows, samuray Yasuke ve shinobi Naoe’nin Japonya’daki maceralarına atılmamızı sağlarken yepyeni oynanış ve gizlilik mekanikleri getiriyordu. Eleştirmenlerden genel anlamda yüksek puan almıştı. Örneğin şu anda Metascore puanı 81. Steam’de de incelemelerde “Çok Olumlu” olarak görünüyor. Bu da genel anlamda oyuncuların da beğendiğini gösteriyor.

Oyunun Steam’de 55,99 dolarlık bir fiyatla satıldığını belirtelim. PlayStation ve Xbox fiyatı ise 2.800 TL.