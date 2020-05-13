"Assassin's Creed: Valhalla'daki Gizli Bıçak, Tek Atacak"

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sinematik fragmanı ile büyük beğeni toplayan Assassin's Creed: Valhalla’nın oyun direktörü Ashraf Ismail, ana karakter Eivor’un kolundaki gizli bıçağın, neredeyse tüm hedefleri tek hamlede öldürebileceğini söyledi.

Geldi geliyor derken, geçtiğimiz hafta yayınlanan etkileyici fragmanı ile gün yüzüne çıkan Assassin's Creed Valhalla, bizleri bu kez Vikinglerin hakimiyetindeki İskandinav topraklarına götürecek. Serinin 12’inci oyunu olan Valhalla’da, halkını Norveç'ten İngiltere'ye taşımak isteyen korkusuz Viking savaşçısı Eivor karakterini oynayacağız.

Merakla beklenen yapımın oyun direktörü Ashraf Ismail, Kotaku ile yaptığı röportajda, Valhalla hakkında küçük ama çok önemli bazı ayrıntılar paylaştı. Bildiğiniz üzere serideki ana karakterler, düşmanlarını alt etmek için kollarına monte edilmiş bir gizli bıçak kullanıyor. Orijinal ismi Hidden Blade olan bu bıçağı, serinin bir önceki oyunu olan Assassin's Creed Odyssey’de ise görememiştik.

Ashraf Ismail, Eivor’un da tıpkı Odyssey’den önceki suikastçiler gibi gizli bir bıçağa sahip olacağını söyledi. Karakterin, ikonik silahı oyunun erken aşamalarında alacağını belirten Ismail, oyuncuların gizli bıçaktan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

Eivor'un, oyundaki diğer karakterlerin aksine eğitimli bir suikastçı olmadığa dikkat çeken Ismail, “Eivor, bu silaha sahip olduktan sonra, onu nasıl kullanacağını hızlı şekilde öğrenebilecek bir Viking. Karakter, oyunun erken aşamalarında, doğru zamanlama ile neredeyse herkesi tek atışla öldürebilecek bir teknik öğrenecek” dedi.

Oyundaki gizli bıçağı en iyi şekilde kullanabilmenin yolu sabır ve beceriden geçiyor

Öte yandan Eivor, gizli bıçağın yanı sıra, bir başka suikastçi hilesi daha kullanacak: Sosyal gizlilik. Karakterin, dikkat çekmemek için kalabalıklar arasında çok iyi saklanabileceğini belirten Ismail, oyuncuların hiç olmadığı kadar etkileyici bir Assassin's Creed deneyimi yaşayacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz günkü haberimizde, Assassin's Creed Valhalla'nın Season Pass içeriğinde Beowulf destanına dayanan bir hikaye görevi olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Öte yandan Ubisoft’un Ortadoğu iletişim sorumlusu Malek Teffaha’na göre Valhalla, sofistike yapısı ile eleştirilen Odyssey'den daha kısa ve daha küçük bir hikayeye sahip olacak. Heyecanla beklenen oyunun, ekim ayında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.