Vikings'in Bestecisi, Assassins Creed: Valhalla'da Çalışacak

Vikings dizisinin müzikleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Einar Selvik, Assassin's Creed: Valhalla'nın bestecileri arasına katıldı. Norveçli müzisyen, oyun müzikleri konusunda deneyimli bir ekiple çalışacak.

Vikings dizisindeki efsanevi müziklerin arkasındaki bestecilerden biri, Assassin's Creed: Valhalla'nın müzikleri üzerinde de çalışacak. Vikings dizisindeki çalışmaları ile tanınan Norveçli müzisyen Einar Selvik, önceki Assassin's Creed oyunlarının müziklerinde imzası olan Sarah Schachner ve Jesper Kyd ile birlikte Valhalla'nın müziklerini geliştirecek.

Einar Selvik, daha öncesinde İskandinav savaşçılarının fetihlerle dolu hayatını konu alan 6 sezonluk popüler dizi Vikings üzerinde çalışıyordu. Müzisyenin isminin, Ubisoft'un Almanya web sitesindeki mağazada, Assassin's Creed: Valhalla sürümlerinden birinin açıklamasında yer almasıyla oyun müziklerini geliştirecek isimlerden biri olduğu kesinleşmiş oldu.

Assassin's Creed: Valhalla'nın bestecileri Ubisoft mağazasında göründü

Besteciler, Ubisoft mağazasında genel bakış bölümünün alt kısmında görünüyor. Assassin's Creed: Valhalla Collector Edition'ın mağaza sayfasında yer alan açıklama kısmında "Ünlü besteciler Jesper Kyd, Sarah Schachner ve Einar Selvik'ten seçkin oyun müzikleri" ifadesi yer alıyor.

Mağaza sitesinde Assassin's Creed: Valhalla'nın müziklerinden sorumlu bestecilerin yanı sıra oyunun Season Pass içeriğiyle ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Ubisoft, sezon geçişiyle birlikte oyunculara Legend of Beowulf'u (Beowulf Efsanesi) konu alan bir hikaye DLC'si sunmayı planlıyor.

Yeni Assassin's Creed oyununun müziklerini, deneyimli müzisyenler yapacak

Üç besteci de Assassin's Creed'in yeni mitolojik hikayesi için yeterli deneyime sahip. Schanchner ve Kyd, başta diğer Assassin's Creed oyunları olmak üzere oyun endüstrisinde önemli bir deneyime sahip. İkili daha önce Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations, Unity ve Origins üzerinde çalıştı. Diğer yandan Einar Selvik, müzikal yeteneğinin yanı sıra görünüşüyle de gerçek bir Viking'e benziyor.

Jesper Kyd, Assassin's Creed oyunlarının haricinde Darksiders II ve Borderlands 3 gibi oyunlar üzerinde de çalıştı. Ayrıca yine çeşitli Borderlands oyunlarında da besteleriyle yer aldı. Sarah Schachner da Anthem ve Call of Duty: Modern Warfare'in müziklerini besteledi.

Ubisoft'un resmi sitesinde Assassin's Creed: Valhalla'nın PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One X ve Xbox Series X platformlarına geleceği yazıyor. Yeni Assassin's Creed oyunu PS5 ve Xbox Series X'in lansman oyunlarından biri olacak.