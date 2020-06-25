Aston Martin AMB 001 Test Görüntüleri Paylaşıldı (Video)

Bugüne kadar daha çok süper otomobilleriyle tanıdığımız Aston Martin, Brough Superior iş birliğiyle tasarladığı ilk süper motosiklet AMB 001, tasarımıyla göz kamaştırıyor. Aston Martin, motosikletin pistteki testinden görüntüler paylaştı.

Aston Martin ve Brough Superior'un birlikte geliştirdiği AMB 001, sınırlı sayıda üretilen bir süper motosiklet. Motosiklet, Aston Martin'in göz kamaştırıcı tasarım özelliklerini, Brough Superior'un ünlü kalitesi ve mühendisliğiyle birleştiriyor. Geçen yıl Milano'daki EICMA motosiklet fuarında tanıtılan AMB 001'den sadece 100 adet üretilecek.

İki şirket, yakın zamanda yaptıkları bir basın açıklaması sırasında AMB 001'in kısa bir videosunu paylaştılar. Aston Martin Başkan yardımcısı Marek Reichman, AMB 001 için şimdiye kadarki en iyi motosiklet derken; bir tasarım ve mühendislik harikası olarak nitelendiriyor.

Aston Martin AMB 001, tasarım ve mühendislik özellikleriyle adeta bir sanat eseri

AMB 001'in dinamik testleri Fransa'daki Pau-Arnos yarış pistinde devam ediyor. Her ne kadar prototip, kamuflajlı olarak karşımıza çıksa da tasarımındaki ayrıntıların farkına varmak zor değil. Reichman, "Otomobillerimiz gibi koleksiyoncuların ilgisini çekecek olan bu özel motosiklet de modern teknolojiyle güzel bir tasarımı bir araya getiriyor" dedi.

Titanyum, alüminyum ve karbon fiber malzemelerle tasarlanan AMB 001, Aston Martin'in ikonik logosunu ilk kez iki tekerlekli bir motosiklete taşıyor. Motosiklet, çift salıncaklı ön süspansiyona ve sele altında yakıt tankının bulunduğu gövde boyunca uzanan, havacılık kalitesinde bir karbon fiber tasarıma sahip. Diğer yandan AMB 001, tasarım tarafında olduğu kadar performansta da üstün özelliklere sahip.

AMB 001, turboşarjlı motoruyla üstün performans vadediyor

Sürücüsüz ağırlığı 180 kilogram olarak açıklanan süper bisiklete 997 cc sekiz valfli V-twin motor güç veriyor. Brough Superior'un ilk turboşarjlı motoru olan AMB 001, ürettiği 180 beygirlik gücün tekerleklere aktarılmasında ise 6 ileri vitesli, APTC debriyaja sahip bir şanzıman görev yapıyor.

Aston Martin ve Brough Superior'un süper motosikleti AMB 001'in üretimi, bu sonbaharda Brough Superior'un Fransa'nın Toulouse kentindeki fabrikasında başlayacak. Motosikletin fiyatları 120.000 dolardan başlıyor.

Aston Martin AMB 001 test videosu