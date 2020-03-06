Aston Martin, Mercedes-AMG'nin V8 motorunun yerini kendi çözümüyle dolduracak. Otomobil üreticisi, araçlarında kendi üreteceği hibrit V6 motorunu kullanacak.

Mercedes-AMG'nin V8 motorunu kullanımdan kaldırmaya yönelik kararı, Aston Martin'i alternatif bir çözüm arayışına itti. Aston Martin'in Vantage, DB11 ve yeni DBX modellerine güç sağlayan V8 motorun yerini hibrit bir V6 motor olacak.

İngiliz otomobil üreticisinin CEO'su Andy Palmer, yeni V6 motorunun AMG'nin V8'inin yerini alacağını doğruladı. Palmer yaptığı açıklamada, "Mercedes, motor teknolojilerinin nereye taşındığı konusunda hiçbir bilgi vermedi ve açıkçası Aston'ların dört silindirli motorlara sahip olmasını öngörmüyoruz. Bu yüzden kendi yolumuzda gideceğiz." dedi.

Aston Martin'in V6 motor geliştirme konusunda uzmanlığı yok ancak Palmer, şirketin mühendislerinin motorun uygun özelliklere sahip olmasını sağlayacağına inanıyor. Hibrit teknolojiler projenin önemli bir parçası olacak.

Aston Martin'in elektrikli Lagonda modellerinin geliştirilmesini durdurma kararı, şirketin yeni motorun geliştirilmesine öncelik verebilmesini sağladı. Yeni sistemin içten yanmalı ve hibrit bileşenleriyle ne kadar güç üretebileceği şimdilik bilinmese de Palmer, toplam gücün en az V8 tarafından üretilen kadar iyi olacağını belirtti.

Palmer ayrıca süper otomobil üreticisinin V12 motorları kullanmaya devam edeceğini doğruladı. Aston Martin, V12'nin üretimini Köln'den İngiltere'ye taşıyacak ve burada yeni V6'nın da montajı yapılacak.