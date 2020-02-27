Aston Martin’in 40 Yıllık Modeli, Saatte 320 km'ye Çıkacak

Dünyanın en hızlı otomobillerinden bazılarının üreticisi olan Aston Martin, bundan 40 yıl önce tasarladığı bir konsept aracını elden geçirerek saatte 320 km hıza ulaşmayı deneyecek.

Aston Martin markasını genelde hızlı ve lüks otomobillerle özdeşleştiriyoruz. İngiliz firma, Valkyre, Valhalla ve Vulcan gibi üst düzey modellerle adından sıkça söz ettiriyor. Firmanın yüksek hızlı otomobil sevdasıysa 1970’lere kadar gidiyor.

Aston Martin’in Bulldog konsepti, firmanın yüksek hız odaklı ilk modellerinden birisiydi. Orijinal DBS ve Lagonda Series 2 gibi popüler modelleri de tasarlayan William Towns’ın elinden çıkan otomobil, konsept olmakla kalmamıştı. Az sayıda da olsa üretilmişti.

Geçmişten gelen Bulldog

Ne yazık ki bu modelin üretimi oldukça maliyetliydi. Bu nedenle de yalnızca tek bir hız denemesini görebildik. Onda da araç saatte 307 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı. 1981’deki bu denemeden yaklaşık 40 yıl sonra, Aston Martin’in orijinal hedefi olan 322 km/sa hız test edilecek.

Birleşik Krallık’taki Classic Motor Cars (CMC), bu hıza ulaşabilmek için aracı tamamen elden geçirecek. En ufak vidasına kadar restore edilecek olan araç, restorasyon sürecinin sonunda hız testine girecek. 320 kilometrelik hıza ulaştıktan sonra ise dünya turuna çıkacak.

Restorasyonun büyüsü

Classic Motor Cars’ın yöneticisi Nigel Woodward, “Aracı orijinal konfigürasyonuna getirmek istiyoruz ancak belki aracın güvenilirliğini arttırmak için modern parçalar ve teknolojiler kullanabiliriz. Genel olarak bakıldığında aracın orijinal motorunu ve görünüşünü korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulldog’un kaputunun altında 5,3 litrelik V8 motoru bulunuyor. Motorun üzerinde iki Garrett turboşarj yer alıyor. Motor 600 beygir güç üretebiliyor. Tamirat sürecinde CMC, orijinal tasarımda imzası bulunan mühendislerle birlikte çalışacak.

Woodward, “O döneme ait bilgisi ya da elinde bir fotoğraf bulunan herkesten haber almak isteriz. Böylece onların elindeki materyalleri de kullanabiliriz” diyor. Teknik olarak herkesin projeye destek olabilme hakkı bulunuyor.