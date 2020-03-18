Aston Martin, Formula 1 araçları kadar güçlü performansa sahip olan hiper otomobili Valkyrie'yi yollarda test etmeye başladı. Otomobil üreticisi, aracın kamuya açık yollardaki test görüntülerini paylaştı.

Aston Martin, yollarda yasal olarak kullanılabilecek hiper otomobili Aston Martin Valkyrie'yi geliştirmeye devam ediyor. İngiliz otomobil üreticisi, lansmanı bu yıl yapılacak olan otomobili yarış pistlerinin yanı sıra otoyollarda test etmeye başladı.

Aston Martin, üretime hazır olan bir Valkyrie'nin yollardaki test sürüşünden fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, Aston Martin Valkyrie'nin direksiyonunda test sürücüsü Chris Goodwin yer alıyor. Aston Martin, Red Bull Advanced Technologies ile aracı yollarda test etmeye başladı ve otomobilin testlerinde artık sona yaklaşıyorlar.

Aston Martin Valkyrie'de Rimac tarafından üretilen 6.5 litrelik V12 motor bulunuyor. Bu motor, 1,160 beygir gücü ve 900 Nm tork üretiyor. Aston Martin Valkyrie amatörler için uygun bir otomobil değil. Sürücüler aracı kullanmak için yeterli deneyime sahip olmalılar. Otomobil 0'dan 100 km/sa hıza 3 saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor ve maksimum 320 km/sa hıza çıkabiliyor.

Aston Martin, Valkyrie'den sadece 150 adet üretecek. Yani dünya çapında az sayıda kişi bu otomobile sahip olma şansına erişebilecek. Söylentilere göre Valkyrie'nin fiyatı 3.25 milyon dolar ve tüm araçlar şimdiden satıldı.

Aston Martin, Valkyrie'nin yanı sıra birçok F1 ve LMP yarış otomobilinden daha hızlı olan Valkyrie AMR Pro versiyonunu da üretecek. Bu araç ise sadece 25 adet üretilecek ve teslimatlar bu yılın sonlarında başlayacak.