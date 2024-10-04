Artık gayrimenkul sektöründe otomobil markalarının da adını duymaya başladık. Bu içerikteyse, Aston Martin’in mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken yelken şeklindeki gökdeleninden bahsedeceğiz.

Miami’nin göz kamaştırıcı siluetinde, denizden esinlenen zarif bir yelken formuyla süslenmiş yeni bir simge yükseliyor.

Bu yelkene benzetilen eşsiz yapı ise ikonik otomobil markası Aston Martin’in Aston Martin Residences isimli gökdeleni.

İnşasına, 1 milyar dolarlık bir bütçe ile 2017 yılında başlanan bu yapı 2022 yılında tamamlanarak kapılarını yeni sakinlerine açtı.

Tamamlandığında 249 metre yüksekliğe ulaşan 66 katlı bu yapı, toplamda 391 lüks daireye ev sahipliği yapıyor.

Gökdelenin en dikkat çekici yanlarından biriyse Aston Martin’in estetik ve zarafet anlayışını yansıtan detaylarla dolu olması.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir bütçe ile hayata geçirilen bu yapı, Florida’nın en yüksek konut yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Aston Martin’in gökdeleni, sadece estetik açıdan değil, mühendislik anlamında da sınırları zorlayan özelliklere sahip.

Miami gibi kasırga riski yüksek bir bölgede inşa edilen bu yapının, güçlü rüzgâr ve hava koşullarına karşı dayanıklı olması için özel mühendislik çözümleri kullanıldığı belirtiliyor.

Binanın aerodinamik formunun, rüzgâr yüklerine karşı ekstra dayanıklılık sağlarken, dış cephede kullanılan camlarınsa enerji verimliliğini arttırdığı ifade ediliyor.

Gökdelenin yaklaşık 14.000 metreküp beton kullanılan bir temele sahip olmasıyla, suya yakın bir zeminde olsa bile sağlam bir şekilde yükselebilmesini sağlıyor.

Bu kadar büyük bir yapı için oldukça önemli olan sağlamlık, aynı zamanda estetikle de buluşturulmuş durumda.

İç mekândaysa akıllı ev sistemleri gibi teknolojilerin yer alacağı, ayrıca özel olarak tasarlanmış Aston Martin kapı kolları ve karbon fiber detaylarla da markanın ruhunun binanın içine taşınacağı belirtiliyor.

Özetle, Aston Martin’in bu dev gökdeleni, Miami’nin siluetine zarafet katarken, teknoloji ve mühendisliğin birleşimiyle markanın ruhunu yansıtmayı da ihmal etmeyen bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

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