3 aydır uzayda mahsur kalan ve 6 ay daha kalmaları öngörülen astronotlar, akıllara şu soruyu getiriyor: Oksijenleri ne zaman biter?

Geçtiğimiz haziran ayının başında Butch Wilmore ve Suni Williams adlı tecrübeli iki test pilotu, Boeing Starliner aracıyla, 1 hafta kalacakları Uluslararası Uzay İstastonu’na (ISS) fırlatılmıştı.

NASA astronotlarının yörüngedeki laboratuvarda sadece 1 hafta kalmaları planlanıyordu fakat Starliner mekiğindeki takımların arızalanması ile helyum sızıntılarının oluşması sebebiyle Dünya’ya dönüşleri birkaç defa ertelendi. Bir nevi mahsur kaldılar. Peki oradaki oksijen ne zaman bitecek?

İlk olarak ISS’te nasıl oksijen sağlandığını öğrenmekte fayda var.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki yaşam destek üniteleri; suyun elektroliz yoluyla ayrılmasıyla oksijen üretirken sebatiyer reaktörü gibi sistemlerle karbondioksiti yeniden dönüştürüyor.

ISS’teki havanın miktarının ne kadar süre yeteceği konusu ise istasyondaki kişilerin sayısına, yaşam destek sistemlerinin durumuna, mevcut oksijene ve karbondioksit giderme sistemlerinin performansına bağlı.

Eğer bahsettiğimiz sistemler doğru düzgün çalışırsa istasyondaki oksijen astronotlara aylarca yeter fakat çalışmadığı durumunda yalnızca birkaç gün ya da 1 hafta yetebilir.

Peki şu anda ISS’te mahsur kalan astronotlar ne durumda?

5 Haziran’dan beri uzayda olan iki astronotun aracının yaşam destek ünitelerinde herhangi bir problem yok. Bu yüzden yaşam destek kaynakları yeterli seviyede.

Hatta NASA’nın açıklamasına göre en az 6 ay daha orada kalacaklar ve ancak 2025 yılında kurtarılabilecekler. O zamana kadar ortaya çıkabilecek oksijensizlikleriyle ilgili herhangi bir endişe dile getirmediler.

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