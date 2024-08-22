Bundan 9 sene önce, bir roket aracılığıyla uzaya espresso makinesi gönderdik. İyi ama neden?

2015 yılında, uzay araştırmaları ve teknoloji alanında ilginç bir şey hayata geçirildi. Alışılmadık bir deneyim sunan bu yenilik sayesinde hem astronotlar için yeni bir dönem başladı hem de dünyadaki alışkanlıklarımızın bizim için önemini bir kez daha görmüş olduk.

ISSPresso olarak adlandırılan bu makinenin uzaya fırlatılmasının ardındaki ilginç hikâyeye ve nasıl kullanıldığına birlikte bakalım.

Astronotların, yer çekimsiz ortamda granül kahve içip ice latte tadı aramalarına gerek kalmadı.

2015 yılına dek, uzaya giden astronotlar, dondurularak kurutulmuş hazır kahvelerden içiyordu. Ancak 2015’te; İtalyan kahve şirketi Lavazza, mühendislik firması Argotec ve İtalyan Uzay Ajansı; ortak bir kahve makinesi girişiminde bulundu.

“ISSPresso makinesi” geliştirildi ve bir SpaceX Falcon 9 roketi taradından uzaya fırlatıldı. İtalyan Astronot Samantha Cristoforetti, uzay istasyonunun kahve makinesini ilk deneyen astronot oldu.

Tam olarak nasıl çalışıyor bu makine?

ISSPresso; klasik kahve makinelerinden farklı olarak, sıcak suyun kahveyle buluşması ve kahve sıvısının çıkışı için basınçlı kapsüller kullanıyor. Hatta sadece kahve değil; çay, sıcak çikolata ve diğer sıcak içecekleri de hazırlayabiliyor.

Makine, 75 derecelik bir demleme sıcaklığına çıkabiliyor ve kahve kapsülleri Lavazzo tarafından sürekli olarak tedarik ediliyor. Böylece astronotlar kafein ihtiyaçlarını her zaman rahatça karşılayabiliyor.

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