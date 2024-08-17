Uzay, içinde yaşadığımız Dünya’ya kıyasla oldukça farklı bir yerdir. Bu sebeple astronotlar, uzay ortamında farklı kıyafetler tercih ederler. Peki gerekli kıyafetleri giymeden uzaya giderseniz neler olur?

Uzay kıyafetleri, aklınıza dahi gelmeyecek özelliklerle donatılmıştır. Çünkü uzay, içinde bulunması kolay olmayan bir ortamdır.

Gelin, bu kıyafetleri giymediğinizde neler olacağına bakalım.

Bir uzay giysisi, içinde Dünya benzeri bir ortam yaratıldığı için, nispeten güvenli bir şekilde dolaşmanıza olanak sağlar.

Bu kıyafetler vücudunuzdaki sıvıları, sıvı hâlde tutmak için hava basıncı sağlar. İçindeki basınç, Dünya’daki normal hava basıncından çok daha düşüktür ve böylece giysi şişmez. Mümkün olduğunca esnektir.

Ayrıca uzay kıyafetleri, düşük basınç sebebiyle saf oksijen sağlar. Yine aşırı sıcaklıklarla başa çıkabilmek için çoğu uzay giysisi, çeşitli kumaş katmanlarıyla yalıtılmıştır.

Aslına bakarsanız uzay, endişe verici bir yerdir.

Uzay kıyafeti giymediğiniz senaryoda, oksijen olmadığı için 15 saniye içinde bilincinizi kaybedersiniz. Hava basıncı çok az olduğu veya hiç olmadığı için kanınız ve vücut sıvılarınız oldukça fazla ısınır, devamında ise hızla donar.

Isınan vücut sıvıları sebebiyle cilt, kalp ve diğer iç organlarınız genişler. Ayrıca kozmik ışınlar ve güneşten yayılan yüklü parçacıklar gibi çeşitli radyasyon türlerine maruz kalırsınız.

Tüm bunların yanında yüksek hızlarda hareket eden küçük toz, kaya parçacıkları, uydulardan veya uzay araçlarından gelen yörüngedeki enkazlar size çarpabilir. Özetle uzay ortamında uzay kıyafetleri giymediğiniz bir durum, felaket senaryosundan farksız olur.

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