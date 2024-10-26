Fransız Bilim İnsanları Tarafından Uzaya Gönderilen İlk Kedi Félicette İle Tanışın: Peki Başına Neler Geldi?

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Uzayda yaşam en merak edilen konular arasında. Orada şartların ve yaşamın nasıl ilerlediği büyük bir gizem olduğundan, bilim insanları o bölgeye astronotları ve bazı hayvanları göndermeye devam ediyor.

Öyle ki 1960’larda Fransız bilim insanları tarafından, Félicette ismi verilen bir kedi uzaya gönderildi.

Peki neler oldu dersiniz?

1957’de uzaya giden Sovyet köpeği Laika ve 1961’de Amerikan şempanzesi Ham’ın ardından Fransızlar, uzaya bir hayvan daha göndermek istedi.

kedi

Hayvanları uzaya göndermenin en büyük amacı, uzay uçuşunun öncelikle hayvan, sonrasında insan fizyolojisini nasıl etkileyebileceğini anlamaktı. Böylece Fransız bilim insanları, dikkatini kedilere doğru çevirdiler.

Fransız Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi’nde ekzobiliyoloji başkanı ve aynı zamanda veteriner olan Michel Viso, kedilerin nörofizyolojik davranışlarını incelemenin mantıklı bir karar olduğunu ileri sürdü.

Bilim insanları bu fikirle, dişi 14 kediyi astronot eğitimine tabi tuttu. Kedilerden birine ise “C 341” ismini verdiler. Sonrasında bu kedi, Félicette olarak bilinmeye başladı. 

Félicette ve diğer 13 kedi, uzay uçuşuna nasıl tepki vereceklerini görmek için ayrıntılı bir tarama sürecinden geçti.

kedi

Félicette, tüm kediler arasından, uzaya gitme adayı olarak görülen 6 kediden biri olarak seçildi. Onun seçilme sebebi ise sakin ve kilosunun uygun oluşuydu. Sonunda Félicette, bu görev için seçildi.

Bu kedi, 18 Ekim 1963’te Véronique AG1 roketine yüklendi ve sabah saat 08:09’da uzaya fırlatıldı. Roket, yaklaşık 157 km havalandı ve yıldızların arasında süzülerek 15 dakika geçirdikten sonra dünyaya geri döndü.

kedi

Ancak bu kedinin zaferi, çok da uzun sürmedi. Bilim insanları Félicette uzaya döndükten kısa bir süre sonra, beynini incelemek amacıyla ona ötenazi uyguladılar. Böylece uzaya fırlatılan masum kedinin hikâyesi son bulmuş oldu. 

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