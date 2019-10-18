Asus ROG Phone 2'nin Adeta İçinin Dışına Çıktığı İnceleme

Oyuncu telefonu denilince akla ilk gelen cihazlardan olan Asus ROG Phone 2, hem üst düzey donanım özellikleriyle hem de cep yakan fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor. Peki Asus ROG Phone 2’nin içinde neler olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Mobil oyunculuğun geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte oyun telefonlarının popülaritesi de artmaya başladı. Duyurulan ilk oyun telefonu Asus ROG Phone’du. Daha sonra bu cihazın ikinci nesli olan Asus ROG Phone 2 çıktı. Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı, Snapdragon 855+ yonga seti ve 12 GB değerinde bir RAM’i bulunuyordu.

Oldukça güçlü donanım özelliklerine sahip olan Asus ROG Phone 2’nin bir de Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition’ı duyurulmuştu. Bu cihaz da IFA 2019 kapsamında tanıtılmıştı. Donanım anlamında piyasadaki en iyi cihazlardan olan Asus ROG Phone 2, yaptığı inceleme videolarıyla ünlü bir YouTuber'ın eline geçti. Cihazın her ayrıntısını görebileceğiniz videoya geçmeden önce telefonun aslında gerçekten iyi bir yatırım olup olmadığını konuşalım.

Asus ROG Phone 2 gerçekten parasını hak ediyor mu?

Peki Asus ROG Phone 2 akıllı telefon konusunda iyi bir yatırım mı? Aslında bu sorunun cevabı, telefonu kimin ve ne amaçla aldığına bağlı. Telefonun değeri 900 dolar yani çeşitli vergiler ve kâr payı hariç günlük kurla 5.200 TL yapıyor. Dolayısıyla telefonu alacak olan kişinin telefonu nasıl koruyacağı da oldukça önemli.

Telefonun Snapdragon 855+ işlemci, 120 Hz AMOLED ekran ve 12 GB RAM ile birlikte geldiğini yukarıda söylemiştik. Bunun haricinde cihazda 6.000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Cihazın arka tarafında yer alan çift kamera ise çok kaliteli olmasa da oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyor. Bu kadar güçlü ve pahalı bir telefonun nasıl bir iç donanım tasarımına sahip olduğunu görmek isteyenlerdenseniz 'JerryRigEveryting' kanalının aşağıdaki videosuna göz atabilirsiniz.

Asus ROG Phone 2'nin paramparça olduğu inceleme videosu: