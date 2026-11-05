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Huawei’nin Yeni Alt Markası Osta’nın İlk Telefonları Sızdırıldı

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Huawei’nin genç kullanıcıları ve çevrim içi pazarı hedefleyen yeni alt markası Osta’ya ait olduğu belirtilen kutu görselleri sızdırıldı. İlk modeller Osta O1 ve O1 Pro, birbirinden oldukça farklı tasarımlarla geliyor.

Huawei’nin Yeni Alt Markası Osta’nın İlk Telefonları Sızdırıldı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Çin’de “Xingmang” adıyla bilinen oluşumun küresel pazarda Osta adını kullanacağı belirtiliyor. Paylaşılan bilgilere göre Huawei, bu markayı uygun fiyatlı telefonlarla sınırlamayacak. İlk iki model de amiral gemisi sınıfında yer alacak.

Sızıntılarda daha çok Osta O1 Pro’nun ayrıntıları var. Geniş ekranlı bir gövdeye sahip telefonun bellek seçenekleri ve renkleri de paylaşılmış durumda. Henüz tanıtılmadıkları için iki model hakkında aktarılan bilgilerin resmî olarak doğrulanmadığını belirtmiş olalım.

İçerikten Görseller

Huawei’nin Yeni Alt Markası Osta’nın İlk Telefonları Sızdırıldı
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Osta O1 Pro, daha geniş bir ekranla geliyor

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Osta O1 Pro’da 6,39 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü düz bir LTPS panel kullanılacağı söyleniyor. Yaklaşık 16:9,5 en-boy oranıyla ekran, son yıllarda alıştığımız dar ve uzun telefonlardan daha geniş bir gövdeye işaret ediyor. Bu ölçüler, Huawei’nin daha önce tanıttığı Pura X View modelinin ekranıyla da örtüşüyor.

Dört kenardaki çerçevelerin kalınlığı ise 1,05 mm olarak aktarılıyor. Arkada yatay bir şerit boyunca uzanan kamera modülü bulunuyor. Güç tuşunda da mor bir detay var.

Osta O1’de kavisli ekran tercih edilmiş

Standart Osta O1’in görünümü Pro’dan epey farklı. Bu modelde dört kenarı kavisli bir ön panel ve arkada büyük, dairesel bir kamera modülü yer alıyor.

Böylece iki telefon arasındaki ayrım daha ilk bakışta anlaşılabiliyor: O1 Pro düz ve geniş bir ekranı, O1 ise kavisli hatları tercih ediyor.

Osta O1 Pro’da depolama 1 TB’a çıkıyor

Sızdırılan kutu görselinde Osta O1 Pro’nun 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı sürümü görülüyor. Telefonun diğer bellek seçenekleri ise şöyle:

  • 12 GB RAM + 256 GB depolama
  • 12 GB RAM + 512 GB depolama
  • 16 GB RAM + 512 GB depolama

Osta O1 Pro’nun Kirin 9 serisinden bir işlemci kullanması bekleniyor ancak hangi modelin seçildiği henüz belirsiz. Renk seçenekleri arasında Yıldız Göğü Siyahı, Nebula Beyazı ve Yıldız Işığı Moru var.

Fiyatını henüz bilmesek de sızıntılara göre Osta O1 Pro, hem donanımı hem de fiyatıyla Huawei’nin üst seviye modellerine yakın olacak.

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