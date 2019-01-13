Asus ROG Phone Yakında Android 9.0 Pie Güncellemesini Alıyor

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Android 9.0 Pie güncellemesini almamış amiral gemileri arasında bulunan Asus ROG Phone, yakın zamanda son sürümle buluşabilir.

2018 yılının en iyi oyuncu telefonlarından olan Asus ROG Phone, Android 9.0 Pie güncellemesini bekleyen telefonlar arasında yer alıyor ancak bu bekleyiş fazla uzun sürmeyebilir. Geekbench testlerinde Android 9.0 Pie sürümünü kullanan bir telefon tespit edildi.

ASUS_Z01QD model numarasına sahip cihaz, gerek benchmark sonucu gerek donanımsal özellikleriyle Asus ROG Phone ile uyumlu. İşletim sistemi bölümünde yer alan Android 9.0 Pie ibaresi ise telefonun geliştirme sürecinden geçmiş olabileceği hakkında ipuçları veriyor. Firma şu an için resmi bir açıklama yapmış olmasa da yazılım güncellemesinin Asus ROG Phone’a gelmesi çok da uzun sürmeyecek gibi görünüyor.
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Bu senenin en iyi oyuncu telefonuna yaptığımız 100 dakikalık oyun testine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/android_90_pie_coming_to_the_asus_rog_phone_soon-news-35050.php
Etiketler: android 9.0 pie, Asus ROG Phone
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