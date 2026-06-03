Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

EKG Ölçümü Yapabilen Akıllı Saat ASUS VivoWatch 6 Plus Duyuruldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

ASUS, EKG ölçümü gibi özelliklerle donatılan yeni akıllı saati VivoWatch 6 Plus’ı duyurdu.

EKG Ölçümü Yapabilen Akıllı Saat ASUS VivoWatch 6 Plus Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan ASUS’ta bu hafta boyunca gerçekleştirilecek Computex 2026’da yerini almıştı. Firmanın fuar kapsamında tanıttığı ürünlerden biri de VivoWatch 6 Plus oldu. Çok fazla detayı paylaşılmasa da dikkat çeken bir akıllı saat olacak.

ASUS’un yeni VivoWatch 6 Plus akıllı saati, özellikle sağlık konusunda sunduğu işlevler ile dikkat çeken bir model olacak. Cihazın tasarımı belirsiz öyle ki sadece bir görsel paylaşılmış ve görselde 2 adet saat var. Muhtemelen daha geleneksel görünümlü yuvarlak olan VivoWatch 6 Plus.

İçerikten Görseller

EKG Ölçümü Yapabilen Akıllı Saat ASUS VivoWatch 6 Plus Duyuruldu
asu1

ASUS VivoWatch 6 Plus neler sunacak?

asu1

ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre VivoWatch 6 Plus modeli, 1,43 inç boyutunda AMOLED ekran ile gelecek. Safir kristal cam ve titanyumdan yapılmış bir kasaya sahip.

Sağlık özellikleri konusunda çok iddialı. Firma, cihazın kan basıncı ölçümü ve EKG ölçümü yapabildiğini söylüyor. Öte yandan uyku solunumu takibi, yürüyüş analizi özelliklerini de destekleyerek kronik hastalik riski ve uzun vadeli sağlık eğilimleri konularında da bilgi sunabiliyor. Bu özellikler sayesinde kişisel bir sağlık koçu görebiliyor.

Maalesef VivoWatch 6 Plus modeli hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Pil ömrü, fiyatı, piyasaya sürüleceği tarih henüz açıklanmadı. Yeni bilgiler yakında gelecektir.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

Apple'ın Akıllı Gözlüklerinin Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Apple'ın Akıllı Gözlüklerinin Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

HONOR 600e, Earbuds Clip Pro ve Watch 6 Plus Tanıtıldı

HONOR 600e, Earbuds Clip Pro ve Watch 6 Plus Tanıtıldı

Sennheiser Momentum 5 Tanıtıldı: ANC, Dolby Atmos, 57 Saat Pil Ömrü ve Değiştirilebilir Batarya!

Sennheiser Momentum 5 Tanıtıldı: ANC, Dolby Atmos, 57 Saat Pil Ömrü ve Değiştirilebilir Batarya!

Google, Akıllı Saatlere Gerek Duymayanlar İçin Ekransız Akıllı Bileklik Fitbit Air'ı Tanıttı

Google, Akıllı Saatlere Gerek Duymayanlar İçin Ekransız Akıllı Bileklik Fitbit Air'ı Tanıttı

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Akıllı Saat Computex

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com