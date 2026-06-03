ASUS, EKG ölçümü gibi özelliklerle donatılan yeni akıllı saati VivoWatch 6 Plus’ı duyurdu.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan ASUS’ta bu hafta boyunca gerçekleştirilecek Computex 2026’da yerini almıştı. Firmanın fuar kapsamında tanıttığı ürünlerden biri de VivoWatch 6 Plus oldu. Çok fazla detayı paylaşılmasa da dikkat çeken bir akıllı saat olacak.

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ASUS’un yeni VivoWatch 6 Plus akıllı saati, özellikle sağlık konusunda sunduğu işlevler ile dikkat çeken bir model olacak. Cihazın tasarımı belirsiz öyle ki sadece bir görsel paylaşılmış ve görselde 2 adet saat var. Muhtemelen daha geleneksel görünümlü yuvarlak olan VivoWatch 6 Plus.

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ASUS VivoWatch 6 Plus neler sunacak?

ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre VivoWatch 6 Plus modeli, 1,43 inç boyutunda AMOLED ekran ile gelecek. Safir kristal cam ve titanyumdan yapılmış bir kasaya sahip.

Sağlık özellikleri konusunda çok iddialı. Firma, cihazın kan basıncı ölçümü ve EKG ölçümü yapabildiğini söylüyor. Öte yandan uyku solunumu takibi, yürüyüş analizi özelliklerini de destekleyerek kronik hastalik riski ve uzun vadeli sağlık eğilimleri konularında da bilgi sunabiliyor. Bu özellikler sayesinde kişisel bir sağlık koçu görebiliyor.

Maalesef VivoWatch 6 Plus modeli hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Pil ömrü, fiyatı, piyasaya sürüleceği tarih henüz açıklanmadı. Yeni bilgiler yakında gelecektir.