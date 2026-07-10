Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

Havadaki ani değişiklikler ağzın kurumasına, soğuk algınlığına, ateşin yükselmesine, alerji ve başka rahatsızlıklara neden olabiliyor. Xiaomi termometre, sıcaklık ve nemdeki küçük değişikliklerde sizi uyarıyor ve ev içindeki sıcaklık ve nemi ayarlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca kompakt tasarıma sahip olan bu ürün; komodin, masa veya ofis masasına yerleştirilebilir. Ürünle birlikte gelen duvar etiketi kullanılarak duvara asılabilir.

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Juo Katlanabilir Telefon Standı

4.7 inç'ten 6.7 inç'e kadar olan telefonlarınızı yatay veya dikey olarak yerleştirebileceğiniz Juo telefon standı, ayarlanabilir yüksekliğe sahip. Bu haftaki önerilerimiz arasında yer alan bu ürünün çelik levha destekli taban yapısı sayesinde, dokunmatik ekranı kullanırken oluşabilecek sarsıntıları ve devrilme risklerini minimuma indirebilirsiniz.

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GoLite Classic Gaming Mouse Pad

GoLite Mouse Pad'in kaymaz kauçuk bir tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

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Juo Windy LED Aydınlatmalı Soğutucu

Sırada özellikle uzun saatler bilgisayar başında vakit geçirenler için bir önerimiz var. Bilgisayarınız uzun süre oyun oynarken ya da yoğun iş yükü altında ısınıyorsa, Juo Windy RGB Notebook Soğutucu tam da bu noktada devreye giriyor. Geniş fan yapısıyla bilgisayarın sıcaklığını düşürmeye yardımcı olan bu model, LED aydınlatması ve ayarlanabilir yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

TDS Metre Su Kalite Ölçüm Cihazı

Evdeki arıtma cihazınızın filtresinin değişme zamanının gelip gelmediğini anlamak veya içtiğiniz suyun ne kadar temiz olduğunu test etmek isterseniz bu ürüne bakabilirsiniz.

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Orret Home Çok Fonksiyonlu Mini El Feneri

Evinizde, aracınızda ya da kamp çantanızda her zaman bulunmasını isteyeceğiniz ürünlerden biri olan Orret Home Çok Fonksiyonlu Mini LED El Feneri, kompakt boyutuna rağmen güçlü bir aydınlatma sunuyor. Farklı kullanım senaryolarına uygun ışık modlarıyla dikkat çeken bu fener, minimalist yapısı sayesinde cebinizde bile rahatça taşınabiliyor.

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Orret Home Kendinden Yapışkanlı Kablo Yönetim Klipsleri

Kablo karmaşasından sıkıldıysanız, Orret Home Kablo Düzenleyiciler çalışma masanızı veya televizyon ünitenizi çok daha derli toplu hâle getirebilir. Güçlü yapışkanı sayesinde farklı yüzeylere kolayca sabitlenebilen bu pratik aparat, pek çok kabloyu düzenli bir şekilde konumlandırmanıza yardımcı oluyor.

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LIHAN X8 Bluetooth Araç Kiti

Telefonunuzdaki müzik, arama ve navigasyon seslerini aracınızın radyosu üzerinden aktarabilen LIHAN araç kiti, , AUX bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Ayrıca bu cihaz, gürültü engelleme desteğiyle eller serbest görüşme yapmanıza da olanak sağlıyor.

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Coverzone LED Kitap Okuma Lambası

Kitap okumayı seviyor ancak ışık koşulları yüzünden keyfiniz bölünüyorsa size Coverzone LED Kitap Okuma Lambasını önerebiliriz. Bu lamba, doğrudan kitap arasına giren ince LED aydınlatması sayesinde tam ve net görüntü sunuyor. Ayrıca ışığı sayfa üzerine eşit olarak iletiyor. Yani tam göz dostu!

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OBEV 10 Metre Fişli Led Işık

Listemizin son sırasında masa, perde veya dolap gibi alanlara sıcak ve dekoratif bir dokunuş katmak isteyenler için OBEV LED ışık bulunuyor. Ürün; akım koruması, fişli yapısı, 10 metre uzunluğa sahip olması ve kalın kablosu ile dikkat çekiyor.

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