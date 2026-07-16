OpenAI'ın İlk Fiziksel Ürünü "Codex Micro" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OpenAI, uzun süredir beklenen donanım hamlesini nihayet gerçekleştirdi.

OpenAI, Apple’ın eski efsanevi tasarımcısı Jony Ive ile üzerinde çalıştığı ve şu sıralar davalık olan gizemli yapay zekâ cihazından önce sürpriz bir donanımla karşımıza çıktı. Şirket, popüler kodlama platformu Codex ile entegre çalışacak şekilde tasarlanan Codex Micro adında fiziksel bir tuş takımı duyurdu.

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Klavye üreticisi Work Louder ortaklığıyla geliştirilen bu cihaz, sınırlı sayıda üretilen özel bir iş birliğinin ürünü olarak raflardaki yerini alıyor. OpenAI’ın açıklamasına göre Codex Micro’nun temel amacı geliştiricilerin yapay zekâ ajanlarını çok daha pratik bir şekilde izlemesini, yönetmesini ve yönlendirmesini sağlamak.

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Codex Micro neler sunuyor?

Cihazın dış görünüşüne baktığımızda, Work Louder’ın daha önce piyasaya sürdüğü Creator Micro 2 modeline olan aşırı benzerliği hemen dikkat çekiyor. Hatta pazarlama görsellerine bakılırsa, cihaz neredeyse birebir aynı gövde üzerine inşa edilmiş durumda. Üzerinde 13 adet mekanik anahtar, bir adet joystick, bir adet ayar tekerleği ve bir adet dokunmatik sensör barındırıyor. Bu yapı aynı zamanda Work Louder'ın 2023 yılında tasarım platformu Figma için özel olarak ürettiği tuş takımını da andırıyor.

OpenAI, bu özel donanımın 230 dolar fiyat etiketiyle doğrudan kendi mağazası "Supply Co" üzerinden satılacağını açıkladı ancak bu ortaklık kapsamında toplamda kaç adet cihaz üretildiği veya stokların ne kadar olduğu konusunda net bir bilgi paylaşılmadı, yani cihazlar yalnızca stoklar tükenene kadar satışta kalacak.

Codex Micro nasıl kullanılacak?

Work Louder kurucu ortağı Mike Di Genova’nın yayınladığı tanıtım videosuna göre Codex Micro’nun üzerinde yarı şeffaf yapıda altı adet özel tuş bulunuyor. Bu tuşlar, Codex üzerindeki aktif işlem süreçlerinizi canlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Tuşların arkasındaki LED ışıklar, görevin durumuna göre renk değiştiriyor:

Görevin başarıyla tamamlandığını,

Kullanıcıdan geri bildirim beklendiğini,

İşlemin o an aktif olarak çalıştığını,

Ya da bir hatayla karşılaşıldığını farklı renklerle geliştiriciye gösteriyor.

Bunun yanı sıra cihazda bas-konuş, değişiklikleri kabul etme/reddetme veya gönderme gibi sık kullanılan komutlara atanabilecek kısayol tuşları da mevcut. Kutusundan Codex ikonlarıyla süslenmiş 32 adet yedek tuş kapağı çıkan cihazın üzerindeki joystick, sık kullanılan iş akışlarını başlatmak için ayar tekerleği ise yapay zekânın "akıl yürütme seviyesini" anlık olarak değiştirmek için kullanılabiliyor. OpenAI, tüm bu fiziksel kontrollerin ChatGPT masaüstü uygulaması üzerinden kolayca yapılandırılabileceğini belirtiyor.