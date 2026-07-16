Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

SteelSeries Qck Mini Gaming Mousepad

Listemizin ilk sırasında istenmeyen hareketleri ortadan kaldıran kaymaz kauçuk tabana sahip olan SteelSeries Mousepad bulunuyor. Mikro dokuma kumaştan tasarlanmış bu ürün, yıkanabilir yapıya sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Warmco K51 Masaüstü Vantilatör

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltıcı sıcaklardan biraz olsun kurtulmak isteyenler için Warmco K51 Masaüstü Vantilatör güzel bir seçenek. 3 kademeli hız ayarı ve USB ile çalışan yapısıyla ister bilgisayarınızın başında çalışırken ister oyun oynarken kolayca serinleyebilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde masanızda fazla yer kaplamaması da en büyük artılarından biri.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Criyar Su Geçirmez Cep Telefonu Kılıfı

Deniz, havuz ya da tekne tatillerinde telefonunu sudan korumak isteyenler için bu su geçirmez telefon kılıfını önerebiliriz. Dokunmatik ekranı kullanmaya devam etmenizi sağlayan tasarımı ve boyun askısıyla telefonunuzu güvenle taşıyabilir, plajdan su sporlarına kadar birçok farklı aktivitede rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Baseus Crystal Shine Type-C to Lightning Şarj Kablosu

Telefon, tablet ve diğer cihazları şarj ederken hem dayanıklı hem de kullanışlı bir kablo arayanlar için Baseus Crystal Type-C - Lightning Kablosu öne çıkıyor. Örgü yapısı sayesinde uzun süreli kullanım sunan bu kablo, hızlı şarj desteğiyle cihazlarınızı kısa sürede kullanıma hazır hale getiriyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Smayling Masaj Tabancası

Sırada özellikle yoğun geçen günlerin ardından ihtiyaç duyulan bir ürün var. Boyun, sırt, bel, omurga çevresi ve spor sonrası kas sertliği için kullanılabilen Smayling masaj tabancası, 6 farklı başlığa ve USB-C hızlı şarj desteğine sahip.

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Philips SPK7448 Mouse

10 metreye kadar kesintisiz kullanım sağlayan Philips Mouse, 2.4G ve Bluetooth olmak üzere iki bağlantı moduna sahip. Ayrıca bu mouse, 1600 DPI hassasiyeti ve sessiz kullanımı ile de dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Blueforce AS-70 7 Kademeli Laptop Standı

Önerdiğimiz 500 TL altı ürünlerden bir diğeri Blueforce laptop standı. 10-16 inç arası bütün laptop'larla uyumlu olan bu stant, ayarlabilir yüksekliği ile ön plana çıkıyor. Ayrıca katlanabilir ve taşınabilir yapısı sayesinde istediğiniz yere kolayca götürebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

VICHYIE 20'si 1 Arada Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti

Klavye, kulaklık, telefon, ekran ve kamera gibi cihazlarda oluşan toz, kir ve parmak izlerini temizlemeye yardımcı olan set; fırça, fiber bez, sprey şişesi, tuş çıkarıcı ve daha birçok kullanışlı aparatı içeriyor. Elektronik cihazlarını temiz ve ilk günkü gibi kullanmak isteyenler bu ürüne bir göz atabilir.

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Smayling Üst Çekim Telefon Tripodu

Smayling tripodun çift kollu ve 85 cm’ye kadar uzayabilen yapısı sayesinde üstten, yandan veya farklı açılardan çekim yapabilir; 360 derece dönebilen başlığıyla telefonun konumunu kolayca ayarlayabilirsiniz. Metal masa kelepçesi sayesinde yerinden oynamayan ürün; yemek çekimleri, ürün videoları, online toplantılar ve sosyal medya içerikleri için oldukça kullanışlı.

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Mercusys MW300RE Menzil Genişletici

Mercusys MW300RE Menzil Genişletici, özellikle Wi-Fi bağlantısının zayıf kaldığı noktalarda internet erişimini genişleterek daha güçlü bir bağlantı deneyimi sunmaya yardımcı oluyor. Üç antenli tasarıma sahip bu cihaz, evde veya ofiste bağlantı sorunlarını azaltmak isteyenler için uygun fiyatlı bir alternatif.

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