Yeni keşfedilen bir fosil, ateşböcekleri ile dinozorların bir zamanlar beraber yaşadığını ortaya koydu.

Bilim insanları, 99 milyon yıl öncesine ait ve kehribar içerisinde neredeyse kusursuz bir şekilde korunmuş bir ateş böceği fosili buldu. Bu fosil, böceklerin biyolüminesans yeteneklerinin evrimi hakkında bilim insanlarına önemli bilgiler verme potansiyeline sahip.

Çin Bilimler Akademisi'nden Paleontolog Chenyang Cai ve ekibi tarafından Myanmar'daki Kachin Eyaleti'nde keşfedilen kehribarın içinde keşfedilen ve Flammarionella hehakuni adı verilen bu yeni tür, o dönemde bile ateş böceklerinin isimlerinin de kaynağı olan ışıklı karın yapısına sahip olduklarını gösteriyor. Bu böcek, Mezozik dönemden kalan ilk ateş böceği örneği değil ancak kendi türünün ilk örneği.

Ateş böceklerinin neden parladığı tartışma konusu

Pek çok bilim insanına göre ateş böceklerinin biyolüminsans özellikleri iki ana işleve sahip. Bu işlevler de diğer ateş böceklerine çiftleşme çağrısında bulunmak ve etraflarındaki avcılara da zehirli oldukları mesajını vermek. Öte yandan bazı araştırmacılar ise biyolüminesans özelliklerin bu toksinlerden önce evrimleştiğini savunuyor ve parlama özelliğinin erken dönemde bir faydası olup olmadığını sorguluyor.

Böceğin antenlerinde ayrıca yoğun tüylü yapılar ve oval biçimli çukurlar da yer alıyor. Ateş böceklerinde bulunan bu yapının koku alma işlevi ile ilgili olduğuna inanılıyor. Araştırmacıların örnekte bir erkek bir de dişi ateş böceği bulmuş olması, yapının evrimi hakkında daha fazla bilgi verme potansiyeline sahip.

Kehribarın olağanüstü derecede şeffaf olması sayesinde böceğin özelliklerinin detaylı şekilde incelenebildiği açıklanırken, bu canlıların evrimini açıklamakta önemli rol oynaması bekleniyor. Araştırma Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences'te yayımlandı.