Netflix, ikinci Türk orijinal yapımı olan Atiye'nin tanıtım filmini yayınladı. Tanıtım filmi ile birlikte Atiye'nin bekleyenleriyle ne zaman buluşacağı da kesinleşti. Atiye, 27 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.

Dizi ve film platformları arasında liderliği elinde tutan Netflix, Hakan: Muhafız’ın ardından ikinci Türk dizisi için çalışmalarını bitirmek üzere. Atiye isimli ikinci Netflix Türk dizisi, konusu kadar kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Netflix Türkiye, Instagram üzerinden Atiye’nin tanıtım filmini yayınladı.

Netflix Türkiye, Instagram üzerinden paylaştığı videonun açıklama kısmına ‘Atiye. 27 Aralık. Sadece Netflix’te.’ yazdı. Netflix Türkiye’nin paylaştığı tanıtım filminde dizinin başrol oyuncusu Beren Saat yer aldı. Tanıtım filmini izleyen takipçiler de oldukça olumlu yorumlarda bulundu.

Yurtdışında The Gift ismiyle yayınlanacak Atiye’nin oyuncu kadrosu oldukça tanıdık isimleri içeriyor. Kadroda Beren Saat’in yanı sıra Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.

Atiye’nin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner Baltacı yer alıyor. Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alıyor. Dizi, Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşfin, genç bir ressamın hayatını değiştirip geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatıyor.

Geçtiğimiz aylarda Beren Saat, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla ilgileri üzerine çekmişti. Atiye’nin setinden yapılan paylaşımda oyuncunun yanında yer alan iki arkadaşının gözlerindeki bant oldukça tartışılmıştı.

Atiye, günümüzden 7 ay önce gerçekleşen kötü bir olaya da konu olmuştu. Dizinin çekimleri sırasında kamera arkası ekipte yer alan Hasan Karatay, yüksek bir noktadan düşerek hayatını kaybetmişti. Sinema Televizyon Sendikası ve Oyuncular Sendikası, olayın güvenlik ihmalleri sonucunda gerçekleştiğini söylemişti.

Netflix’in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye, Netflix Türkiye’nin de paylaşımından anlayacağımız üzere 27 Aralık’ta seyircileriyle buluşacak. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.